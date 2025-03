Apymel denuncia el bloque de Atilra a una industria láctea de la provincia de Buenos Aires

Apymel rechaza una nueva intimidación a Lácteos Silvia La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas debe nuevamente lamentar la alteración sin motivo alguno, del normal funcionamiento productivo de uno de sus socios, Lácteos Silvia.

La misma que hace dos semanas inauguró la ampliación de su planta en Suipacha para la producción de leche larga vida UHT en sachet, en las últimas horas se volvió a encontrar con un acampe infundado por parte de los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), en sus dos plantas ubicadas en los Partidos de Suipacha y Chivilcoy, la modernizada y la de San Sebastián. Esta es la segunda vez en cuatro meses que esta pyme familiar debe soportar este tipo de acciones intimidatorias sin fundamento alguno.

Luego de haber concretado una inversión de grandes proporciones para una empresa pyme, con capitales genuinos, esta acción deliberada por parte del Secretario General de la Seccional Chivilcoy de Atilra, Sr. Cristian Fenoglio, no hace más que desalentar el desarrollo y la inversión empresaria en el sector lechero, a la vez que pone en riesgo las decenas de puestos de trabajo que se desarrollan en el lugar. Son incluso los mismos trabajadores de la empresa afectada quienes rechazan la actividad amedrentadora que está llevando a cabo el gremio.

Ya no es tiempo en nuestro país de sufrir extorsiones sindicales, no existe el espacio para aprietes sólo cabe el espacio para el diálogo.

Acompañamos a Lácteos Silvia en el camino legal y formal emprendido para liberarse de estas acciones e instamos a las autoridades a comprender que la falta de libertad de empresa desalienta al sector industrial, al desarrollo de nuevas inversiones y con ello a la generación de empleo genuino.

Las pymes no podemos tolerar más este acoso constante que intenta encubrir bloqueos de empresas, frenos a la producción y afección a toda la cadena lechera.