Aprobaron la Ley Ema contra el acoso digital en los colegios y prohibieron celulares en los secundarios

La cámara de Diputados aprobó hoy la llamada “Ley Ema”, que crea un régimen especial para prevenir los casos de acoso digital que incluye actualización de contenidos curriculares, capacitación docente obligatoria y nuevos protocolos de actuación. Además, transformó en ley un proyecto para regular el uso de las pantalla -especialmente de los celulares- en las aulas de todos los colegios secundarios de la provincia.

La Ley Ema surgió a raíz del trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024 tras sufrir la viralización y difusión no consentida de un video íntimo en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, transformó el dolor en una propuesta para que no se repitan casos similares y así surgió primero una Guia Ema y luego el proyecto de ley, trabajado junto a diversos colectivos y especialistas.

En la Legislatura, el articulado fue presentado por la diputada Mayra Mendoza, quien hoy, tras la sanción, dijo que todo es “fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Agregó que “a partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo” y destacó que “desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales”.

La “Ley Ema” privilegia un enfoque preventivo de la problemática al incorporar a las bases educativas el concepto de ciudadanía digital segura, centro a partir del cual se disponen una serie de acciones concretas para combatir el acoso. Entre ellos figuran la inclusión en la currícula de contenidos transversales obligatorios sobre el consentimiento, la privacidad, el uso crítico de la tecnología y los derechos digitales.

También se establece la capacitación docente obligatoria en esta materia y la actualización de protocolos de actuación ante la aparición de casos concretos en las escuelas. Además, amplía el concepto de violencia, que ahora incluye la difusión no consentida de material íntimo (sextorsión o pornovenganza), el ciberbullying, el hostigamiento, y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales, entre otras novedades.

La nueva norma se aprueba en medio de la repetición de nuevos casos videos realizados con inteligencia artificial en el que aparecen imagenes manipuladas de alumnas de colegios, realizados por sus compañeros de cursadas.

La regulación de las pantallas

En tanto, también se hizo ley un proyecto para regular el uso de las pantallas en los colegios secundarios, que fue presentado por el diputado Martín Rozas. Dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos a la escuela, pero no pueden utilizarlos durante las horas de cursada. La idea es definir un «uso responsable» que contemple la no utilización de estos dispositivos en la jornada educativa.

La norma tiene excepciones pedagógicas y de salud: El uso de pantallas solo se permite cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, o bien por cuestiones de salud específicas del estudiante.

Articulación con la primaria: con esta sanción se incorpora el nivel secundario a la Ley provincial N° 15.534. Esta normativa ya regulaba y limitaba el uso de dispositivos en el nivel primario -presentada por el senador Emmanuel González Santalla-, y unifica así los criterios para ambos niveles.