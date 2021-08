Ante el pedido de revisar, los pre candidatos Zapata y Mignes argumentaron que continúan en el Comité de Crisis

En la pasada semana se conoció una comunicación de Sociedad Rural de 9 de Julio en la que hizo mención de una nota dirigidas a los pre candidatos a concejales Dr. Raúl Zapata y Dr. José María Mignes, quienes como integrantes del Comité de Crisis en Salud de 9 de Julio,

Este martes donde se dio la habitual conferencia de prensa del Comité brindando un informe sobre la situación, surgió la consulta de periodistas sobre dicha nota de Sociedad Rural, ambos expresaron su postura.

En primer lugar el Dr. Raúl Zapata quien encabeza la lista de Juntos – PRO, expreso, «estoy en este Comité desde hace un año representando a Clínica Independencia en un organismo conformado por más de 20 personas, y debo manifestar que no comparto los términos de la nota, debido a que nunca he hecho ninguna manifestación política, situación que además fue avalada por mis superiores del centro de salud quienes consideran que no se está incumpliendo ningún contrato moral”, señaló.

En el mismo plano, señaló que “no es fácil estar aquí y poner la cara en momentos difíciles, pero entendemos que la nota no concuerda con nuestro accionar”, remarco el medico de Clinica Independencia.

A su turno, el Dr, José María Mignes quien también encabeza la lista de FdT 9 de Julio sostuvo que particularmente considera que “de ninguna manera se debe dejar de lado este compromiso, porque siempre nos hemos manejado con códigos de respeto y trabajo, actuando con total transparencia en una situación extraordinaria y el compromiso que hemos tenido para con la comunidad de 9 de Julio», argumento, y agrego que «ante esto se sigue con el mismo compromiso», sin embargo el Director asociado del Hospital Julio de Vedia fue mucho mas allá y capitalizo la oportunidad agradeciendo a Sociedad Rural de 9 de Julio por lo hecho con aportes económicos en momentos donde no sabíamos para donde salir y la disposición para que uno de sus salones hoy sea uno de nuestros vacunatorios, pero ademas por preocupación expresada como la de muchos vecinos de 9 de Julio en esto. Me comprometo ante la comunidad que no va a pasar eso, resalto.