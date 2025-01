Analizan una Asamblea: En Junin, cuestionan al Intendente Petrecca por los “manotazos” a la Red Vial, sin poner en condiciones los caminos rurales

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, volvió a cuestionar la baja afectación de los recursos obtenidos por la tasa de Red Vial a trabajos de mejoramiento de los caminos rurales, por parte del municipio. “No puede ser la regla principal primero manotear para los gastos generales y después vemos los caminos”, remarcó, a la vez que adelantó que podría convocarse a asamblea de productores para tomar “decisiones gremiales”, en caso de que continúe la ineficiencia en los servicios que debe prestar el municipio, conforme informo el sitio La Verdad On Line.

“Desde la Sociedad Rural vemos que desde hace varios años seguimos con un sistema ineficiente que no funciona, los caminos están mal, sin embargo pagamos una de las tasas más caras de toda la provincia, pero esto no se vuelca en mejoras para nuestros caminos”, explicó.

El dirigente ruralista remarcó que “esta preocupación la volcamos con el municipio y los concejales, pero evidentemente los productores no son una prioridad para ellos, así que nosotros como entidad gremial –si no hay en el corto plazo una mejora sustancial en los caminos- nos veremos en la obligación de convocar a asambleas para explorar alternativas gremiales, judiciales o de cualquier índole, y esto será el mandato para que nosotros actuemos”.

“Creo que la prioridad deben ser los caminos. Entendemos que el 55% de afectación de los recursos obtenidos por el municipio por Red Vial no es suficiente, sobre todo cuando hablamos de una tasa, que debe tener una contraprestación porque no es un impuesto recaudatorio”, agregó.

Guibelalde subrayó: “Entendemos que la totalidad de los recursos deben estar afectados a la prestación del servicio, y no como surgió del debate de concejales, que de alguna manera legitimaba los manotazos a cualquier tasa para ser aplicados a los gastos generales del municipio. En principio debe tener los caminos impecables, porque por ahí transita la producción y se genera la conectividad de los pueblos, y en ese contexto, después se verán los recursos. Pero no puede ser la regla principal primero manotear y después vemos los caminos”.

Foto: La Verdad On Line