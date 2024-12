Análisis de un ex INTA: Que determino, que el trigo en 9 de Julio finalice de Bueno a Muy Bueno

La producción de trigo en el distrito se estima se sembraron unas 40 mil has. aproximadamente y unas 6 mil de cebada. Al momento de ingresas las cosechadoras según reportes de contratistas y productores, los rindes sorprendieron en las expectativas, con rindes que partes en trigo en los 45 qq/has y hasta mas de 60 qq/ha. Mientras que en cebada, oscilan en los 50 qq/ha, conforme a datos recibidos por El Regional Digital.

Luis Ventimiglia analizo toda la campaña de cultivos de invierno, donde destaco que el productor no escatimo en fertilización, y el comportamiento sanitario fue muy bueno, informo.