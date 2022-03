Alberto Fernández inauguró el 140° período de sesiones ordinarias del Congreso

Al inicio de su discurso de la apertura del 140° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania al afirmar que “el fantasma de una guerra vuelve a levantarse, otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”. Al respecto, sostuvo que “la guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país”. El mandatario pidió un minuto de silencio por las víctimas.

“Todo lo que hice combatiendo la pandemia, no tuvo otro objetivo que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas, en un contexto difícil e imprevisible”, remarcó Fernández, al tiempo que ratificó que “ninguna persona que habita nuestro país quedó sin la atención sanitaria que su salud reclamaba y pudimos hacer posible que el sistema de salud no llegara a su saturación”.

Luego, el Presidente detalló que “la Argentina ha recibido 112 millones de dosis de 7 laboratorios diferentes, con eficacia y seguridad probada, logrando de esta manera una cobertura de la población del 89 % con primera dosis, 79 % de esquema completo y más de 13 millones de dosis de refuerzo”.

El primer mandatario estuvo acompañado en el estrado por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kircher, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Sobre el Fondo Monetario Internacional, Fernández manifestó que “es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir”. “El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior, es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos”, agregó

En la misma línea, el Presidente garantizó que “no habrá una reforma previsional, ya que este acuerdo no restringe los derechos de nuestros jubilados, como así tampoco doblega nuestra soberanía”. Asimismo, sentenció que “tampoco habrá una reforma laboral”. “La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación, el futuro de los argentinos que trabajan lo hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable”, subrayó.

Durante su discurso, el primer mandatario habló sobre la inflación al aseverar que “es el gran problema que tienen los argentinos en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno”.

En la continuidad, Alberto Fernández ponderó los motores de la recuperación económica: la obra pública; la industria; la producción automotriz, de alimentos, bebidas y maquinaria agrícola; la construcción y las pymes, entre otros. En esa línea, expresó que “no fue obra de la casualidad, tampoco fue un rebote como algunos han dicho, sino que fue posible por el alto nivel de protección que logramos con la vacunación y porque el Estado cuidó a las empresas en la Argentina y también el trabajo registrado”.

Al remarcar que “en Argentina se terminaron los tarifazos”, el Presidente anunció que “vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”, añadió.

También, Fernández anunció que recibió la confirmación del gobierno Chino que accedió al pedido de ampliación y uso del Swap en función de lo expresado en la “declaración conjunta» que se firmó en su visita oficial. “China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles, y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria”, dijo.

Entre otros puntos, el Jefe de Estado indicó que “queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”. “Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, enfatizó.

Asimismo, se refirió al tema alquileres al reconocer problemas con el valor de los mismos. “Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda”, expresó.



PROYECTOS ANUNCIADOS PARA EL 2022

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación adelantó algunos de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el 2022.



-Entendimiento en el marco de un programa con el FMI: “Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro”, dijo Fernández.

-Ley de Empleo Joven: para facilitar la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo.

-Desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene media sanción: permitirá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una perspectiva federal.

-Ley de inversiones automotrices: para estimular nuevos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo.

– Ley de electromovilidad: para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio.

– Ley agro bio industrial: para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales. Con el horizonte 2030 esta ley permitirá crear 700 mil puestos de trabajo e impulsar exportaciones por 100 mil millones de dólares.

– Ley de Compre Argentino: para fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en particular en nuestras PYMES y cooperativas.

– Ley de desarrollo hidrocarburífero: ampliará el potencial de nuestra industria, sea palanca para el desarrollo industrial, la creación de empleos y el desarrollo exportador.

– Ley de Nano-biotecnología: extender y superar a la actual ley de Biotecnología moderna.

– Ley de Hidrógeno: estimular y reglamentar el desarrollo de esta actividad que es presente y es futuro, y donde Argentina aspira a presentarse en un lugar de liderazgo mundial.

– Ley del Sistema Nacional de Calidad: para dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que Argentina no puede exportar productos de clase mundial.

-Ley del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030 que fue debatido y concertado con los actores de la comunidad científica, universitaria y productiva del país.

-Ley de Inteligencia: para contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población.

-Ley para prevenir y erradicar la violencia institucional: establecer estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino.

-Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad: para tener una Argentina justa e inclusiva.

– Ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género: permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas.

– Ley de licencias parentales igualitarias: se ampliarán días por maternidad, paternidad y adopción e incluirá a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores.

OBJETIVOS “REALISTAS” QUE PROPUSO EL PRESIDENTE PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

– Crear anualmente, solo con la ampliación de la matriz productiva, al menos 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado.

– Poner en marcha 10.000 nuevas empresas por año.

– Reducir la inflación año tras año, de modo sostenido y paulatino.

– Alcanzar y superar los 100 mil millones de dólares de exportaciones sumando bienes y servicios.

PLAN “NUEVE MISIONES INDUSTRIALIZADORAS”

– Desarrollar una industrialización verde para una transición ecológica justa.

– Desarrollar la explotación de nuestros recursos naturales en consonancia con los objetivos de la transición ecológica justa, con acuerdo social y con estrictos controles ambientales ejecutados por el Estado.

– Fortalecer la economía de la salud para lograr la autosuficiencia de insumos críticos para la producción de aparatos y medicamentos. Avanzar decisivamente en la producción de vacunas.

– Impulsar la economía para la defensa potenciando la implementación del Fondo Nacional de la Defensa.

– Modernizar a los sectores tradicionales de la industria argentina, adoptando nuevos desafíos tecnológicos, de mejora de productividad y de masiva creación de empleo.

– Digitalizar el sistema productivo nacional fortaleciendo nuestra economía del conocimiento.

– Transformar el sistema de producción de alimentos para lograr que el complejo agro-bioindustrial tenga alta intensidad en conocimiento para impulsar la producción industrial de base biológica en Argentina.

– Desarrollar la electromovilidad para convertir a la Argentina en la plataforma sudamericana de vehículos eléctricos.

– Duplicar las exportaciones de nuestro país, con 25 complejos productivos de bienes y servicios.

Para escuchar el tercer discurso que brinda Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, que se llevó a cabo en el recinto de la Cámara de Diputados con presencialidad plena por primera vez desde el inicio de la pandemia por Covid-19, contó con la presencia de diputados, senadores, miembros del Gabinete nacional, gobernadores, integrantes de la Corte Suprema y cuerpo diplomático, entre otros.

Previo al arribo del primer mandatario, los titulares de ambas Cámaras, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, se reunieron en Asamblea para conformar las comisiones de interior y exterior, compuestas por diputados y senadores, que fueron las encargadas de recibir a Alberto Fernández.