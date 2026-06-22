Ajedrez: Destacada actuación de deportistas locales en los Juegos Bonaerenses
La etapa local de Ajedrez de los Juegos Bonaerenses dejó una sobresaliente participación de estudiantes de la E.E.S.T. N.º 2, quienes representaron a la institución con compromiso, talento y espíritu deportivo.
En la categoría Sub-18, Bustamante Gianluca obtuvo el segundo puesto, demostrando un excelente nivel de juego a lo largo de la competencia.
Por su parte, en la categoría Sub-14, Bazterra Nino también alcanzó el segundo lugar, consolidando una destacada actuación entre los participantes de su división.
Acompañando a los jóvenes ajedrecistas se encuentra el profesor Diego van Bergen, docente de la E.E.S.T. N.º 2, quien resaltó el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de los estudiantes en una disciplina que fomenta el pensamiento estratégico, la concentración y la toma de decisiones.
Los resultados obtenidos reflejan el trabajo sostenido de los alumnos y el acompañamiento de la comunidad educativa, reafirmando el valor del deporte y las actividades intelectuales como herramientas fundamentales para la formación integral de los jóvenes.
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