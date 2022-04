Agroalimentos: la brecha entre los precios de origen y destino subió 2,9% en marzo

Por los principales productos agropecuarios que componen la mesa familiar, en marzo los consumidores pagaron en promedio 3,13 veces más de lo que cobraron los productores. El indicador, que es un promedio ponderado de los 24 agroalimentos que integran la canasta IPOD, subió 2,9% cuando se lo compara con el valor de febrero (3,04).

El aumento mensual del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), considerando las estacionalidades de los productos, responde a que los precios que se le pagaron al productor subieron 7,5%, por debajo de lo que subieron los precios que se le cobraron al consumidor (8,4%).

La carne de novillo y los huevos tuvieron aumentos importantes en los precios al consumidor, pero al productor se le pagó lo mismo o menos que en febrero.

Los productos que más vieron subir sus brechas fueron: mandarina (48,1%), repollo (26,5%), limón (18,8%) y carne de novillo (15,3%). En total, el 58,3% de los alimentos medidos aumentaron sus brechas en el mes. En cambio, el 41,7% las mejoraron, con la principal baja en la naranja (-42,3%) y la zanahoria (-23,9%).

Los datos surgen del IPOD que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino, relevados no solo en verdulerías y mercados por un equipo de 30 encuestadores, sino también mediante un monitoreo de los precios online de los principales hipermercados del país, durante la segunda quincena del mes.

Mayores y menores brechas

En marzo, la mayor brecha entre precio de origen y destino se dio en el zapallito, con una diferencia de 10,24 veces. Le siguió el limón (9,12 veces), la manzana roja (6,51 veces) y la mandarina, con una brecha de 6,17 veces.

Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: berenjena (1,72 veces), huevos (1,74), pollo (1,80 veces), repollo (2,10) y acelga (2,24).

Donde más subió y más bajó la brecha

En marzo hubo 14 productos con subas en sus brechas y 10 con bajas, que en el balance determinaron un aumento mensual de 2,9% de la brecha, si se mide el promedio ponderado.

IPOD mandarina: subió 48,1%, con un aumento de 29,2% en los precios de destino frente a una disminución de 12,8% en los precios de origen. Interanualmente, los precios de origen bajaron 24,3%. La mandarina ha sufrido los efectos de los incendios en Corrientes, pero especialmente el impacto de la sequía de todo el período estival en la Mesopotamia que no solo redujo la oferta, sino también la calidad del producto. Es que, al no tener agua, la fruta se cosechó con menor tamaño y una mayor cantidad está yendo a la industria, ya que no sirve para comercializar en fresco. Eso hace que los productores reciban menos valor por el producto y los consumidores paguen más caro ante la menor oferta.

IPOD repollo: subió 26,5%, que se explica por un aumento de 44% en los precios de destino y de 13,8% en los precios de origen. La variación del precio en origen, según comentaron los productores, es un “arrastre” del desequilibrio en los precios ocurridos principalmente en enero, debido a altas temperaturas que dañaron las cosechas en importantes provincias productoras como Buenos Aires y Santa Fe. Interanualmente, los precios en origen subieron 153,7%.

IPOD naranja: bajó 42,3%, con un aumento de 87,2% en los precios de origen frente a un aumento de 8% en los precios de destino. La variación del precio en origen, según explicaron los productores, responde a que queda poca fruta en el mercado de la campaña 2021 y, por lo tanto, una gran parte de la que se está comercializando está puesta en cámara de frío, aumentando los costos de producción. Interanualmente, se observa una baja de 42,41% en el precio de origen.

IPOD zanahoria: bajó 23,9%, tras haber caído otro 71% en febrero. Esa brecha estuvo marcada por un aumento de 44% en los precios de origen y de 9,5% en los precios de destino. Sobre la variación en origen, los productores comentaron que lo que sucedió en el mes fue meramente especulativo, potenciado por la escasez de producción y la incertidumbre de la coyuntura económica actual. Interanualmente, los precios en origen subieron 518%.

Participación del productor

La participación promedio del productor en el precio final de los 24 productos relevados bajó 3%, a 30,8%.

La mayor participación la lograron los productores de berenjena, que recibieron en promedio el 58,3% de su precio de venta minorista. La peor ocurrió en el zapallito, donde el productor obtuvo apenas $9,8 de cada $100 que pagó el consumidor por ese producto.