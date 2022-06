AgroActiva: El encuentro de la mística

La inauguración de la 28 edición de AgroActiva convocó emociones, recuerdos, abrazos, encuentros y reencuentros frente al pórtico de entrada de la megamuestra. La espera de casi tres años no hizo más que redoblar las vibraciones y alentó los discursos que no dejaron de mencionar el traspié de la pandemia, pero también se unieron en un mensaje de optimismo con el desarrollo del sector agropecuario que hoy se muestra en Armstrong.

“Mística” fue la palabra que usó la presidenta de AgroActiva Rosana Nardi al hablar antes del corte de cintas inaugural. Es la definición que usaba su padre y actual presidente honorario, Luis Nardi, para representar el espíritu que une a la muestra con los productores, el público, los expositores y hasta los trabajadores de la empresa.

El emotivo discurso de Rosana fue seguido con atención tanto por las autoridades que compartían el estrado como por el público que llegaba a la muestra. “AgroActiva no es solamente una empresa, y lo que hacemos es trabajo, es mucho trabajo, pero no es solamente eso. AgroActiva es pasión, es alegría, es una fuerza intangible que nos impulsa a darlo todo. Es muy difícil de transmitir. Pero los que están hoy acá me van a entender porque también foman parte de esta comunidad inexplicable y arrolladora”, sentenció.

El ministro Julián Domínguez, el gobernador Omar Perotti, el ministro santafesino Daniel Costamagna, el intendente de Armstrong Pablo Verdecchia y otras autoridades que compartían el escenario asintieron cada vez que se habló de la magnitud de la muestra y de su identificación con el hombre de campo.

Verdecchia relató su emoción de volver a pisar tierra en esta muestra. “Hace casi 3 años, cuando nos preparábamos para la siguiente AgroActiva y llegó esta pandemia, parecía mentira poder volver a encontrarnos, a mostrarnos, a compartir, con todo lo que significa eso para nosotros, como ciudad de Armstrong, no solo por haber visto nacer a AgroActiva, sino por ser la representación de lo que somos en nuestra región, de lo que somos como provincia. Que lindo es ver hoy la inversión que han hecho esas empresas, tanto en tecnología como en investigación para que tengamos tantas innovaciones mostrándose. Para nosotros es una alegría y un orgullo enorme ser centro de este corazón productivo del país, que durante estos cuatro días nos vuelve a juntar para que podamos vernos, abrazarnos y diseñar un futuro próspero para todos”, sostuvo el intendente de Armstrong.

El ministro Domínguez destacó la relevancia de AgroActiva que está celebrando sus 28 años de vida. Haciendo referencia a la mística que define a esta exposición según su presidenta, Rosana Nardi, el ministro subrayó que “esa mística tiene que ver con todas las historias anónimas y silenciosas que se fueron formando en cada lugar de Argentina. Nuestra identidad está vinculada a la tierra y a la forma de producir, y hoy la demanda que tiene el mundo busca respuesta en la agricultura y ganadería, porque está comprometida la seguridad alimentaria a nivel mundial. Esa es nuestra identidad, y esta muestra es producto de nuestra historia. Por eso va a seguir creciendo edición tras edición”.

Finalmente el gobernador Perotti dijo que “es un orgullo para Santa Fe tener a AgroActiva en nuestra provincia desarrollándose nuevamente. Es irreemplazable la presencialidad y la muestra es el escenario que queremos. Volver a encontrarnos con cada uno de los actores del sector de los considerados esenciales que ininterrumpidamente desarrollaron sus actividades para el abastecimiento de todos los argentinos. Agradezco a todo el equipo de AgroActiva y a la decisión de seguir adelante en momentos difíciles e incertidumbre. Hoy está ese marco porque lograron con cada uno de los asistentes un lazo de confianza que lo han ido construyendo a lo largo de muchos años”.

Luego de los discursos, la palabra “mística” se convirtió en acciones cuando todos se dedicaron a recorrer la principal muestra agropecuaria a cielo abierto de Sudamérica.