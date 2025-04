«¡Agarrate Catalina!» La advertencia sobre lo que le puede pasar al campo según uno de los economistas del momento: «Estaba escrito en las tablas de Ramsés, vendé la soja»

Salvador Di Stefano analizó el impacto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aconsejó al campo qué hacer con la cosecha.

«La oferta de dólares va a comenzar a ser importante», destacó sobre un ingreso de US$ 23.100 millones en la Argentina gracias al acuerdo y a préstamos de organismos internacionales. Este ingreso se producirá en los próximos días, por lo que el dólar puede subir en los primeros días pero después bajará, según el economista. Actualmente abrio en un rango maximo de $1250 en el segmento minorista y de $1.190 en el mayorista.

«Estamos en plena cosecha y buena parte termina en la exportación, generalmente va el 50% entre abril y junio. Cuando salga el sol, las máquinas van a entrar a pleno, ya están entrando a pleno. El sendero de camiones va a tener una cola más larga que los que le quieren pegar a Trump por los aranceles», gráfico Salva fiel a su estilo. De esta forma, destacó: «No comparto la idea de que el dólar se vaya a $1.400. Tiene que haber mucha gente que lo vaya a comprar.».

Al mismo tiempo, alertó que «el campo va a estar complicado». Esto es porque el Gobierno anunció que el superavit fiscal va a pasar del 1,3 al 1,6%, «con lo cual no hay muchas posibilidades de mantener la baja de retenciones actual».

Bajo este marco, indicó: «Estaba escrito en las tablas de Ramses primero, vendé la soja. Se levantó el egipcio y dijo vendé la soja».

«Primero la soja va a caer porque no hay más dólar blend, es un 5%, cae US$ 15 la soja. Después por logística te van a hacer un descuento adicional. Y si el dólar baja agarrate Catalina. Vamos a tener un problema. Los que son exportadores, vendeme el maíz, la soja y el trigo y esperá para comprar los insumos. Porque si el dólar baja los insumos van a estar más barato», recomendó.

Según su criterio, este levantamiento del cepo no es una devaluación: «Probablemente tengamos una apreciación».

También apuntó a que Federico Furiase. asesor del Gobierno, dijo que están dadas las condiciones para que el dólar caiga a la base de la banda de $1000-$1400.

Dólar hoy: qué pasa tras el acuerdo con el FMI

Di Stefano explicó que el acuerdo con el FMI «es una caja de conversión». «El programa económico del Gobierno era bueno porque tenía superavit fiscal pero malo porque no tenía acumulación de reservas», indicó y repasó: «Desde que asumió Milei compró US$ 23.184 millones. Pagó deuda por US$ 15.000 millones, porque Argentina no puede acceder al mercado de deuda y tiene que pagar intereses. El resto tuvo que pagar las importaciones».

«En los últimos 12 meses acumuló US$ 9774 millones. Desde el 1° de marzo al viernes la Argentina perdió US$ 2000 millones. Acumuló US$ 1.578 en lo que va del año», puntualizó al hacer referencia a que el problema era la acumulación de reservas.

Ahora «vino el FMI y en un programa conjunto con otros organismos internacionales y US$ 2000 millones de REPO, van a incrementar las reservas en los próximos 60 días en US$ 23.100 millones». «Las reservas van a llegar a US$ 47.000 millones. El martes entran US$ 12.000 milones», resaltó. «Aparte, los organismos financieros le van a prestar a privados US$ 6.000 millones, te diría que vamos a superar los US$ 50.000 millones (de reservas) en los próximos 90 a 120 días», indicó.

«Lo que hizo el Gobierno es definir una banda cambiaria entre $1.000 y $1.400. El dólar se va a situar en la banda inferior. En los últimos 45 días los que compraron fueron los importadores, y los exportadores postergaron ventas. Lo más probable es que realmente vamos a tener una caída en el precio del dólar», resaltó sobre su expectativa sobre la cotización del dólar.

«El lunes puede subir, el martes puede subir, la semana que viene cae», dio y destacó que «el poder de fuego enorme» gracias a los nuevos ingresos de dólares. «El problema que tiene este plan es que el dólar puede bajar a $1.000». «Entonces, si sos exportador y estas en el campo, te diría que liquides la exportación mañana. Te diría que vendas la soja mañana. Si tenés dólares ahorrados vendelos mañana, porque va a bajar. Por otro lado, lo que hay es una tasa de interés elevada, porque cambió el sistema financiero. Es un sistema extremandamente distinto al de antes. Los bancos tenían liquidés y se la prestaban al estado. El Estado no le pide más plata, entonces los bancos tienen que comprar y vender plata. El mercado le dice que necesita crédito y los bancos luchan contra pocos pesos, entonces la tasa sube», explicó.

De esta forma, lo que recomienda es poner los pesos en la tasa, que llega al 38,11% en plazo fijo de más de $20 millones. «La tasa está muy alta pensando que la inflación en los próximos meses va a estar en torno del 22%». También recomendó Lecaps.

Agrofy