Aftosa: Una entidad representante de productores agropecuarios, dijo que «es impensable dejar de vacunar»

En el marco del 11º Congreso Ganadero organizado por la Sociedad Rural de Rosario, el Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, ha expresado con claridad y firmeza la posición de la entidad respecto a varios temas clave para el sector agropecuario.

A continuación, se detallan sus declaraciones más recientes:

Identificación Individual Electrónica Obligatoria

«Respecto a la identificación individual electrónica obligatoria, CRA se ha expresado en forma contundente por el mandato de todas nuestras confederaciones. No nos negamos a la identificación individual electrónica, pero no tenemos ninguna duda que debe ser voluntaria. No podemos obligar al pequeño productor o a aquel productor que no le interese exportar, obligarlo a la identificación, sumando un costo innecesario. No hay argumento a nuestro entender que justifique la obligatoriedad», afirmó Castagnani.

Créditos Blandos y Accesibles

El presidente de CRA también destacó la necesidad de «lograr créditos blandos, a largo plazo y accesibles». «Sabemos que la actividad ganadera necesita un tiempo prudencial no menos de tres años», subrayó, haciendo hincapié en la importancia de condiciones financieras que se adapten a los ciclos productivos del sector.

Defensa del Medio Ambiente

Castagnani abordó el tema del medio ambiente, defendiendo la sostenibilidad de la ganadería argentina: «Debemos fortalecer y defender el tema del medio ambiente. Somos víctimas de campañas de entidades fundamentalistas que nos hablan de la emisión de carbono de nuestra ganadería. Cuando se realiza el balance de lo emitido y lo que se capta, el balance ganadero es positivo».

Vacunación Contra la Fiebre Aftosa

Otro tema de actualidad mencionado por el presidente de CRA es la vacunación contra la fiebre aftosa. «En este punto, desde CRA, sostenemos que todo cambio o modificación debe tener un aval técnico serio y riguroso. Hoy por hoy, para nuestra entidad es impensable dejar de vacunar. Cumplen una función muy importante las fundaciones, un sistema virtuoso y exitoso que logró combatir la fiebre aftosa. Pensar en desactivar este trabajo en conjunto del sector público y privado es volver al pasado y poner en riesgo la sanidad de nuestros rodeos», afirmó.

Logros del Sistema de Vacunación

Finalmente, Castagnani destacó los logros alcanzados gracias al sistema de vacunación: «Gracias a este sistema, que sin ninguna duda se puede perfeccionar, hemos ganado muchos mercados ofreciendo la mejor carne del mundo».