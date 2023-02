Admiten que hay pocas chances en Diputados para las leyes del agro

Hasta fin de mes, hay tiempo en el Congreso para tratar en el recinto la Ley de promoción agroindustrial, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias que hizo el Ejecutivo. Pasado ese tiempo, dicho proyecto perderá estado parlamentario (al pasar dos años sin tratarse), motivo por el cual deberá re-presentarse como tal y esperar nuevamente su dictamen de comisión.

Ricardo Buryaile concedió una entrevista a El Campo Hoy donde deja en evidencia el ánimo que prevalece en este momento tan particular dentro de la Comisión de Agricultura, que él preside en Diputados.

-¿Qué tipo de proyectos podrían tratarse antes de fin de mes?

-No muchos, porque no podemos tratar nada que el Ejecutivo no haya incluido en el paquete.

-¿En ese paquete no está la Ley de Agroindustria?

-Sí, está. Veremos si podemos convocar para la semana que viene, si es que hay voluntades de las partes

-¿De qué depende la voluntad de las partes?

-De la realidad política de la Cámara

-¿Podría describirla?

-Y, está en función de los acuerdos que haya entre los presidentes de bloque. Esos acuerdos parlamentarios son los que hacen que se lleven adelante las reuniones, posteriormente en comisión, y luego en el recinto.

-¿Hay algo puntual que estaría trabando esa posibilidad?

-Sí, el mal clima político que hay en la Cámara

-¿A qué lo atribuye?

-A los proyectos de juicio a la corte, por ejemplo, a la falta de proyectos de la oposición dentro de la convocatoria a extraordinarias.

Tampoco le podemos pedir a la Ley de Agroindustria que solucione los problemas de una macroeconomía desequilibrada.

-¿Si se cae la condición parlamentaria de este proyecto de Agroindustria, qué sucede?

-Se tiene que re-presentar. Es necesario decir que nosotros hemos trabajado con el oficialismo, dentro de esta y otras comisiones, logrando un dictamen que creo que soluciona parcialmente los problemas de la producción, pero no todos por supuesto.

Está enfocado en solucionar problemas impositivos respecto de los incentivos a la producción, pero después hay que avanzar en otras cuestiones impositivas que hacen al estrangulamiento para que se invierta en el país. Pero tampoco le podemos pedir a la Ley de Agroindustria que solucione los problemas de una macroeconomía desequilibrada. Estoy de acuerdo con la Ley de Agroindustria, pero siempre sé que se puede hacer más. Y hasta el día que llegue al recinto y en el mismo recinto se puede mejorar la ley, y eso es viable.

Hay que tratar de sacarse de encima los preconceptos que hay entre las partes y avanzar en lo que se necesita

-¿Al margen de esta coyuntura sobre las sesiones extraordinarias, tiene alguna otra expectativa para trabajar en la Comisión de Agricultura?

-Sí, yo tengo expectativas. Uno puede despachar proyectos y después no se concretan en el recinto, pero yo tengo expectativas de avanzar en una Ley de Warrants, una Ley de Riego, una Ley de Semillas, porque son cosas importantes que les pueden solucionar muchos problemas a la producción.

Por supuesto que siempre uno le imprime a cada una de las leyes, un concepto ideológico y es natural que así sea, pero hay que tratar de sacarse de encima los preconceptos que hay entre las partes y avanzar en lo que se necesita con mayor participación de los sectores involucrados, pese a que este año tenemos 14 o 15 provincias que han despegado sus elecciones de las nacionales y va a ser muy difícil funcionar.

Fuente Cadena 3