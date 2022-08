Acuerdo paritario en trabajadores del Acopio

URGARA acordó un aumento salarial para los trabajadores de la rama acopio (CCT 574/10) del 70% en 8 meses con revisión por inflación en Marzo 2023 organizado de la siguiente manera:

-Un incremento del 25% no remunerativo a partir del mes Julio de 2022, sobre la base de los salarios al 30 de junio del 2022. Se cobrará con los haberes de agosto y con un recibo de sueldo aparte.

-En octubre 2022 se acordó un incremento del 20% no remunerativo. Y en dicho período el 25% obtenido en el mes de julio pasa a integrar el básico de manera remunerativa.-

– En diciembre 2022 se acordó un incremento del 10% más al básico, y la suma del 20% no remunerativa mencionada anteriormente pasa a ser remunerativa, es decir pasa a integrar el salario básico.

SUMANDO 55% en los primeros 6 meses.

– En febrero de 2023 se acordó un incremento del 15% de aumento, y se estableció una revisión de convenio por inflación a partir del 01 de marzo de 2023.

Es importante tener en cuenta que todas las sumas no remunerativas tienen impacto en todos los adicionales de convenio. Y para mejor control, que todo aumento salarial del presente acuerdo tiene como base de cálculo los salarios al 30 de junio de 2022.-