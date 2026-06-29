ACCIDENTE: Un automóvil se despisto y cayo a una zanja con agua en ruta nacional 5
Día fecha en horas de la tarde y por causas que se tratan de establecer en ruta Nacional neo. 5 kilometro 263 (calle Ascuenaga) vehículo marca Renault modelo Símbol conducido por el ciudadano De Melo Aldo quien era acompañado por grupo familiar de distintas edades, pierde el control del rodado y produce vuelco sobre banquina. Presente personal Médico dictamina que la totalidad de los ocupantes del vehículo solo tenían golpes sin riesgo de vida. Se labran actuaciones Penales caratulada epígrafe con intervencion UFI Nro. 5 Dpto. Judicial Mercedes.
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