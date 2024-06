Accidente: colisionaron una camioneta y un móvil policial

En horas de la mañana de este martes 11 de junio, minutos antes de las 8.30 horas se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Avellaneda y calle Edison de la ciudad de 9 de Julio.

Por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta y un móvil policial perteneciente al CPR 9 de Julio.

En principio no habría heridos, aunque no se pudo confirmar debido a que no se informó el hecho oficialmente.

Los daños materiales no fueron de consideración. La camioneta presentaba daños en la parte delantera izquierda, mientras que el móvil tenía secuelas de un impacto en el lateral derecho, a la altura de la puerta delantera.