95ª EXPO RURAL BOLÍVAR: Con $400.000 en premios se realizará una nueva edición del Concurso de Asadores

Asadores de Bolívar y la zona se preparan para ser parte de una nueva edición del Concurso de Asadores que tendrá lugar el domingo 15 de septiembre en el marco de la 95ª Exposición Rural. Desde la Sociedad Rural de Bolívar dieron a conocer todos los detalles de esta esperada competencia en la cual se entregarán en total $400.000 en premios, divididos en $250.000 para el primer puesto y $150.000 para el segundo.

El objetivo del concurso es que puedan participar en equipos de dos personas todos aquellos, hombres o mujeres mayores de 16 años que de forma amateur y/o profesional disfrutan de este arte culinario tradicional de la gastronomía argentina. La participación en el concurso tiene un costo de $15.000 pesos por cada integrante del equipo y la suma deberá ser abonada por los participantes en el momento de completar la planilla que inscripción.

La organización se compromete a suministrar el corte de carne vacuna que será entregado por sorteo a las 08 horas y puede ser costillar, vacío o tapa. Por su parte, los participantes deberán entregar la carne asada al jurado a las 12 horas. Durante la jornada, los asadores quedarán sometidos a la observación del jurado desde el momento en que comienza la competencia y finalizada la evaluación, el jurado, anunciará quienes son los ganadores de la edición 2024.

Durante todas las ediciones anteriores que se han realizado en el predio de la Sociedad Rural de Bolívar participaron además de los equipos locales, asadores que llegaron de diferentes ciudades del interior provincial y del país.

Los cupos son limitados a veinte equipos. Aquellos que aún no se han anotado y deseen participar pueden inscribirse directamente en las oficinas de la Sociedad Rural de Bolívar ubicadas en Av. Mariano Unzué 60 o comunicándose a los números telefónicos 02314 – 15625518 o 02314 – 15517784.

A la Estaca

El Asado a la estaca, o también conocido como «asado a la cruz» es una forma de cocción muy criollo, del campo mismo. Ya que los peones, en época de cosechas no poseían asadores ni mucho menos parrillas, se colocaba el corte de carne, generalmente entero en una estaca con forma de cruz y se cocinaba por horas.

De esta misma manera se llevará a cabo el certamen, con la metodología que deja ver no solo la forma de cocción, también las habilidades de los asadores para llevarlos a cabo, la vestimenta y el comportamiento. Sin duda un encuentro particular, atractivo y para toda la familia.