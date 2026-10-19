9 de Julio rumbo a los Juegos Bonaerenses 2026

Con Ariel Pesce, director de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio, a la cabeza, este lunes desde la terminal partieron dos colectivos y dos combis rumbo a Mar del Plata con juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad a las finales de los Bonaerenses, donde participarán en deportes y cultura.

Para la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses se esperan más de 30.000 finalistas en Mar del Plata, mientras que a lo largo de todas las etapas previas se alcanzó un récord de más de 504.000 personas inscriptas en los 135 municipios de la provincia en las 100 disciplinas disponibles.

El viernes, María José Gentile, intendente Municipal, despidió a la delegación en el Salón Blanco: “Siempre decimos que el municipio hace un esfuerzo muy grande para que la delegación completa pueda estar en Mar del Plata. Más allá de que es un programa provincial, en esta ocasión el municipio pone casi entre 40 y 50 millones de pesos por encima de lo que aporta la provincia de Buenos Aires. Es un gran esfuerzo para las arcas municipales, más en el contexto económico que estamos atravesando, pero es una decisión que tomamos con Ariel y con todo el equipo, porque sabemos el valor que tienen los Juegos Bonaerenses para cada uno de los que nos van a representar”.

Luego, añadió: “Muchos van por primera vez, otros ya fueron, pero ir como representantes de nuestro partido de Nueve de Julio tiene un valor distinto al de jugar un torneo con el propio club, por ejemplo. Hay una apuesta muy grande del municipio y queremos acompañar este programa provincial” .

“Es una jornada para disfrutar, más allá de los resultados. Tienen que aprovecharla, porque son momentos que no se viven habitualmente: la unión, el compañerismo, convivir un par de días juntos en un hotel, salir, disfrutar. Creo que eso hace mucho más que la competencia y los resultados” cerró Gentile.

La delegación de 9 de Julio

Deportes de equipo

Fútbol 11, sub 18 femenino.

Jugadoras (14): Lourdes Arruiz, Milagros Cuello, Micaela Juanico, Milagros Landaburu, Sofía Laporta, Carola Lizaso, Josefina Lombardo, Guadalupe Montiel, Milagros Palacios, Victoria Palavecino, Evelyn Quevedo, Morena Salas, Lola Sguazza y Brisa Villegas.

Técnico: José Manuel Proenza. Delegado: Jorge Lombardo.

20/10 11:00 vs General Rodríguez. 21/10 08:00 vs La Plata. 22/10 11:00 vs General Pueyrredón.

Hockey sub 16 femenino. Complejo Municipal de Hockey.

Jugadoras (14): Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero Macchioni, Sofía Carranza, Isabella D’Elia, Helena Di Florio, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabbena, Sara Silvera, Emilia Ugalde y Francisca Zúñiga Pirez.

Técnica: María Luisa Luberriaga.Delegada: Agustina Pirez.

20/10 13:30 vs Tandil. 21/10 12:30 vs Coronel Suárez. 22/10 13:30 vs San Fernando.

Hockey sub 16 masculino. Bigua Rugby Club.

Jugadores (13): Bautista Banchero, Agustín De Miguel, Augusto Ferrere, Stefano Grizutti, Juan Segundo Ocampo, Benicio Rodríguez, Victorio Marcelo Rossi, Agustín San Martín, Juan Francisco Sendoya, Justo Sendoya, Santiago Tortolo, Juan Francisco Vanina y Felipe Yerio.

Técnico: Joaquín Basso. Delegado: Juan Cruz Pinciroli.

20/10 13:30 vs San Fernando. 21/10 13:30 vs Monte Hermoso. 22/10 12:30 vs La Plata.

Cestoball sub 17 femenino. Sede sin confirmar.

Jugadoras (10): Felicitas Amaya, Ana Enrico, Matilde Hojman, Lucía Idiart, Emilia Iglesias, Irene Abril, Agustina Leunda, Julia Pastor, Eloísa San Martín y Juana Seijo.

Técnico: Pablo Lezcano.

20/10 10:30 vs Bolívar. 21/10 11:45 vs General San Martín. 22/10 11:45 vs Avellaneda.

Cesto 3×3 sub 15 femenino. Nautilus Club.

Jugadoras (4): Catalina Márquez, Sofía Martínez, Faustina Romano Luquín y Martina Seijo.

Técnica: Gabriela Rodríguez.

20/10 08:50 vs Ezeiza. 21/10 08:30 vs La Plata. 22/10 08:50 vs La Matanza.

Cesto 3×3 sub 18 femenino.

Jugadoras (3): Victoria Colman, María Paz Ludueña y Sofía Navarro.

Técnica: Danesa De Pietro. Delegada de ambas categorías: Julia Arcucci.

20/10 10:30 vs La Plata. 21/10 10:50 vs Cañuelas. 22/10 10:50 vs General San Martín.

Básquet 3×3 sub 14 femenino. Club Atlético Alvarado.

Jugadoras (4): Isabel Cantero Macchioni, Zoe Casas Barba, Isabella Fernández Rivas y Francesca Puntieri.

Técnico: Andrés Pastori. Delegado: Juan Pablo Merico.

20/10 12:00 vs San Nicolás. 21/10 12:00 vs Tandil. 22/10 12:00 vs Chivilcoy.

Pádel sub 14 femenino. AGP Club Raqueta.

Jugadoras (2): Zara Enrico y Francesca Spinacci. Entrenadora: Julieta Buvier.

20/10 13:00 vs Tordillo. 21/10 14:00 vs La Plata. 22/10 14:00 vs Salto.

Pádel sub 16 masculino. Padel Academia.

Jugadores (2): Hilario Caceras y Joaquín Fernández. Entrenadora: Cecilia Irigoyen.

20/10 10:30 vs Salliqueló. 21/10 11:30 vs Bahía Blanca. 22/10 11:30 vs Quilmes.

Deportes individuales

Acuatlón, sub 16 femenino. Natatorio Municipal Alberto Zorrilla.

Rocío González. Delegada: Leticia Arruiz.

20/10 11:30 ablande y competencia.

Atletismo.

Atletas (8): Valentina Fuertes, Samuel Benítez, Blas Ferreira, Agustín Giarocco, Carolina Cereceda (sub 18); Benjamín Castro (sub 16); Jano Bengoa y Guadalupe Benítez (sub 14).

Delegada: Carina Galicho. Técnico: Pablo Santos.

Atletismo PCD.

Valentín Rodríguez (12+), Tiziano Toledo (visual, 16+) y Jazmín Montaldo (parálisis cerebral, 16+). Técnico: Cristian Flores.

Intelectual: 20/10 13:00. Parálisis cerebral ambulante y visual: 21/10 13:00. Motora y PC no ambulante: 22/10 13:00. Clasificación de visuales el 20/10 a las 10:00.

Atletismo trasplantados, 40+ femenino. Ana Gentile.

20/10 16:00 competencia en el Estadio José María Minella.

Boccia PCD, BC1, 18+ mixto. Polideportivo Municipal Libertad.

Esteban Lazo. DT: Agustín Rodríguez.

20, 21 y 22/10 competencia de 9 a 18. 23/10 desde las 9:00 semifinales, tercer puesto, finales y premiación.

Bonaerenses en Carrera. Largada el 22/10 a las 9:00.

Lara Benvenuto (sub 18), Brenda Judith Conejera y Benjamín Herrera (PCD, 18+). Profe: Marcia Molinari.

Judo, sub 14 masculino. Centro Ex Soldados Combatientes en Malvinas (a confirmar).

Joaquín Estelrich (sin peso en la nómina), Agustín Heit (50 kg), Camilo Teppa (55 kg) y Pedro Zeniquel (73 kg). Delegada: Florencia Cambello.

21/10 09:00 competencias masculinas y 22/10 09:00 competencia por equipos.

Natación, 100 espalda sub 16 masculino.

Robertino Canusso. Técnica: Marisol Roldán. Coordinadora y delegada: Laura Mucci.

22/10 08:00 clasificación. 23/10 08:00 finales.

Natación PCD, intelectual, 50 libres sub 16 femenino. Piscina del EMDER.

Rocío Jazmín García. Asistente: Carina Valbuzzi.

20/10 17:00 inicio de la prueba.

Patín. Polideportivo Néstor Kirchner, Miramar.

Evelyn Pérez (sub 18, 2C), Alfonsina Legone (sub 16, 2B), Catalina Avendaño (sub 16, 3B) y Olivia Jerez (sub 13, 3B). Profes: María Luz Font y Maggie Cantú.

22/10 13:00 Evelyn Pérez;

23/10 09:30 Catalina Avendaño; 10:40 Olivia Jerez; 12:50 Alfonsina Legone.

Skate, sub 16 masculino.

Valentino Aita. Profe: Sergio Benito.

20/10 10:00 clasificación Jam Session. 21/10 semifinales. 22/10 10:00 finales.

Taekwondo WTF, sub 14. Complejo San Paolo.

Mujeres: Thais Avalos (-35 kg), Violeta Varela (-50 kg) y María Angelina Peluso (-60 kg). Varones: Jerónimo Escalada (-40 kg), Noah Gael Mateo Iñiguez (-45 kg) y Benicio Nieto (-55 kg).

Profe: Jorge Chara. Delegada: Camila Almonacid.

20/10 09:00 femeninas. 21/10 09:00 masculinas. 22/10 09:00 finales.

Tenis de mesa, sub 16 masculino. Escuela Huinco Monseñor Enrique Rau.

Ignacio Cappelletti. Delegada: Agustina Cantero.

20/10 11:00 vs Navarro. 21/10 11:00 vs Vicente López.

Tenis de mesa PCD, motor ambulante, sub 20.

Emanuel Zubiría. Delegado: Lucas Bonello.

Adultos mayores

Final provincial. Nómina de la Dirección General de Adultos Mayores, Secretaría de Desarrollo Comunitario: 30 participantes. El cronograma no tiene sede ni horarios para estas disciplinas.

Bonaerenses en Carrera: Stella Amado y Francisco Aguilera.

Stella Amado y Francisco Aguilera. Tenis doble femenino: Viviana Pérez y Cristina Moscato.

Viviana Pérez y Cristina Moscato. Fútbol tenis: Raúl Perrotta, Miguel Videla y Ángel Trombetta. Profesor: Sebastián Palacios

Raúl Perrotta, Miguel Videla y Ángel Trombetta. Profesor: Sebastián Palacios Newcom +60 (12): Sonia Alonso, Cecilia Aramburu, María E. Canusso, Silvina Giménez, Guillermo Amestoy, Claudio De Pietro, José Luis Giusti, Rubén O. Chiesa, Raúl Buono, Miguel Santos, Graciela Frandsen y Jorge Viñas.

Sonia Alonso, Cecilia Aramburu, María E. Canusso, Silvina Giménez, Guillermo Amestoy, Claudio De Pietro, José Luis Giusti, Rubén O. Chiesa, Raúl Buono, Miguel Santos, Graciela Frandsen y Jorge Viñas. Newcom +70 (11):Héctor Morales, Orlando Calentey, Susana Márquez, Ernesto Difranco, Oscar Soria, Nélida Martín, Rodolfo Rodríguez, Bárbara Veiga, Susana Reale, Alicia Pérez y Gladys Camenduli.

Artes Plásticas Dibujo Sub 18 :Juan Ignacio Gonzalez

Por Martin Parise / Suma Play / Enviado especial