8 de Marzo: Pensar nuestro lugar sin desigualdades

Desde la CGT Regional 9 de Julio, en este 8 de Marzo, convocamos a todos los compañeros y compañeras trabajadores a tomar este día como una jornada de profunda reflexión acerca de las desigualdades en el trabajo respecto a mujeres y otras identidades de género no binarias. Recordemos que este fecha surge del lamentable hecho histórico sucedido en Nueva York donde 123 mujeres fueron quemadas vivas encerradas en su lugar de trabajo junto a 23 trabajadores en su mayoría inmigrantes, por reclamar una jornada laboral de 8 horas y mejores condiciones laborales.

Es necesario remarcar que luego de pandemia de COVID-19 las mujeres y diversidades han sido las que más dificultades han tenido para retomar sus puestos de trabajo y las que más fueron recargadas con las tareas de ciudado, muchas de ellas todavía no los han recuperado.

En sintonía con los organismos internacionales nos unimos al reclamo de acciones concretas que terminen con las desigualdades salariales (actualmente del 16%); con los actos de violencia, acoso y abuso en los lugares de trabajo; con la baja participación de mujeres y diversidades en puestos jerárquicos o de altas categorías, y en representaciones sindicales y secretariados generales de los gremios y federaciones sindicales; con la precarización laboral muchas veces justificada en la maternidad o las tareas de cuidado (no remuneradas) que se supone deben ser llevadas adelante por ellas.

Es por esto que convocamos a adherir al paro del 8M utilizando en el derecho a huelga que nos otorga la Constitución Nacional e invitamos a todas las mujeres y diversidades, en la condición que tengan, sumarse a esta medida para demostrar la importancia y significado económico, laboral e institucional de nuestra participación en los distintos espacios.