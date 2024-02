67º Congreso URGARA: Manifestaron su preocupación “por la crisis que están atravesando las familias argentinas” y se proclamó contra la privatización del Banco Nación

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), conducida por Pablo Palacio, llevó a cabo hoy su 67° Congreso Nacional Ordinario de Delegados de Seccionales y Delegaciones, en su sede de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el encuentro, difundieron un documento en el que analizaron la actual coyuntura social, política y gremial de país. Y además, se brindó el apoyo unánime a la Asociación Bancaria en la lucha por la defensa del Banco Nación.

De esta manera, en el texto, destacaron su “profunda preocupación por la crisis que están atravesando las familias argentinas”. En ese sentido, afirmaron que “un presidente electo democráticamente, nos habla de números, ajuste y medidas restrictivas para el consumo popular, como si atrás de esas medidas no hubiese seres humanos que padecen hoy una pérdida inusitada de su estándar de vida, cuando no de sus empleos”.

Cabe destacar también, que durante el Congreso se aprobó la Memoria y Balance del último año. Así y en vísperas de su 80° aniversario, desde URGARA aseguraron que “si no hay dinero en nuestros bolsillos no hay consumo y si no hay consumo, no existe economía productiva que se sostenga” y que “la economía financiera solo sirve a los especuladores y a los grupos concentrados, nunca a los trabajadores”. De esta forma, destacaron que “el movimiento obrero organizado conoce perfectamente el costo de esas medidas y es un imperativo categórico expresarnos en cada pueblo y ciudad de nuestra Patria para que eso no ocurra”.

“Luchamos por lo que es nuestro, lo que nos pertenece por años y años de lucha y sangre. Jamás hemos de bajar los brazos”, añadieron. Y anunciaron que “no vamos a renunciar a nuestra obligación moral de luchar por nuestro destino y el de nuestras familias”.

Por otra parte, el Congreso del cual participaron 3 seccionales, 12 delegaciones y 36 delegados congresales, también se manifestó por unanimidad en apoyo a la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo por su lucha en la defensa del Banco Nación. De esta manera, URGARA mostró su solidaridad en contra de su privatización y mostró su apoyo en las medidas de fuerzas que llevan adelante.

Por último, en el documento que dieron a conocer, también aseguraron que el movimiento gremial es “un sistema en el que cada uno de los engranajes que lo componemos formamos parte de un todo en el que no hay nadie más ni menos importante”. También recordaron que la Unión se encuentra próxima a cumplir 80 años en los que “siempre estuvimos, estamos y estaremos luchando por la dignidad del trabajador y la mejor calidad de vida de nuestras familias”.

Finalmente, desde la URGARA sostuvieron: “Seguiremos trabajando incansablemente por nuestro salario y convencidos de que si se reduce la jornada laboral muchos compañeros que hoy se encuentran padeciendo el desempleo pueden ingresar al mundo laboral estable y digno” y agregaron que “en este organismo que componemos todos tenemos los mismos derechos y para que esos derechos se puedan concretar, todos debemos asumir nuestras obligaciones”.