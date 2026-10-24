4ta. Fecha LNF: En los adelantados ganaron Once Tigres y Atletico Quiroga

Se jugo este viernes los dos partidos adelantados por la 4ta. fecha del Torneo de Primera División 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y que dejo como resultado de dos victorias.

En el Estadio «Abel Del Fabro», Once Tigres logro una valiosa victoria con gol de Lucas Del Papa. ante la visita de Libertad. El resultado pone al equipo dirigido por Nico Simon en la punta del torneo junto con Naon, que este domingo recibe a San Agustin.

Por su parte en la localidad de Patricios, el local, Atlético Patricios, en un gran partido y de goles, termino siendo derrotado por Atletico Quiroga. La victoria para el equipo violeta le permite salir del fondo de la tabla ya que había tenido dos derrotas y un empate. Por el lado de Patricios no ha sumado puntos aun.

Los goles del «Viole» fueron convertidos por Enzo Monjada y Juan Cruz Suñé, ambos en dos oportunidades. Para Atlético Patricios marcaron Federico Pereyra, por duplicado, y Chaves.

La fecha se completa mañana, domingo 25 de octubre, con los cuatro encuentros restantes:

San Martin – 18 de Octubre

Atl. 9 de Julio – French

Naon – San Agustin

Ag. Alvarez – El Fortin

Foto Once Tigres: FB Once Tigres