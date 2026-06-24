24 de Junio: Se conmemora el Dia Nacional del Automovilismo Deportivo

Cada 24 de junio , Argentina homenajea a quienes hicieron del automovilismo una de las grandes pasiones deportivas del país.

La fecha corresponde al Día Nacional del Piloto , un día que recuerda a los corredores que marcaron la historia de las competencias nacionales e internacionales.

Día del Piloto de Automovilismo: cuál es el origen de la celebración

La fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Fangio, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y el máximo exponente del automovilismo argentino, quien nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad bonaerense de Balcarce.

El Día Nacional del Piloto fue establecido oficialmente en 2007 a partir de una iniciativa impulsada por la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

El objetivo fue rendir homenaje al histórico corredor y, a través de su figura, reconocer a todos los pilotos profesionales y amateurs que forman parte de la historia del automovilismo nacional.

El legado de Juan Manuel Fangio