24 de Junio: Se conmemora el Dia Nacional del Automovilismo Deportivo

Cada 24 de junio, Argentina homenajea a quienes hicieron del automovilismo una de las grandes pasiones deportivas del país.
La fecha corresponde al Día Nacional del Piloto, un día que recuerda a los corredores que marcaron la historia de las competencias nacionales e internacionales.
La fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Fangio, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y el máximo exponente del automovilismo argentino, quien nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad bonaerense de Balcarce.
El Día Nacional del Piloto fue establecido oficialmente en 2007 a partir de una iniciativa impulsada por la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).
El objetivo fue rendir homenaje al histórico corredor y, a través de su figura, reconocer a todos los pilotos profesionales y amateurs que forman parte de la historia del automovilismo nacional.
El legado de Juan Manuel Fangio
Conocido popularmente como «El Chueco», Fangio dejó una huella imborrable en el automovilismo gracias a una carrera repleta de récords y logros históricos.
Un ícono del deporte argentino
Antes de convertirse en una leyenda internacional, Fangio también dejó su marca en el automovilismo nacional.
En 1940 se consagró campeón del Turismo Carretera con Chevrolet, convirtiéndose en el primer piloto en lograr un título para la histórica marca dentro de la categoría más popular del país.
Su trayectoria trascendió generaciones y transformó a Fangio en uno de los deportistas argentinos más reconocidos del siglo XX.