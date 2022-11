1º Concurso infantil de dibujo 2022: «Tu obra en el museo»

Con el objetivo de promover el arte infantil y generar una instancia de encuentro social

y cultural, el Taller De Arte y Arteterapia de Agustina Acuña, con la colaboración

del Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural Gral. Julio De Vedia,

organizan el presente Concurso Infantil de Dibujo 2022 conforme las siguientes

BASES Y CONDICIONES:

Art. 1°: el concurso tendrá la temática:

“La ciudad de mis sueños ¿cómo te imaginas a 9 de Julio en el futuro?” y su técnica

será libre.

Art. 2°: cada participante deberá presentar una única obra (dibujo) de la que sea

autor/a.

Art. 3°: podrán participar niños y niñas con residencia en 9 de Julio, que tengan entre

6 y 11 años de edad, dentro de la categoría que corresponda:

– Categoría A: niños y niñas de 6, 7 y 8 años.

– Categoría B: niños y niñas de 9, 10 y 11 años.

*No podrán participar familiares de los jurados.

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE DIBUJOS:

Art. 4°: la inscripción al concurso implica la aceptación de todos los artículos de las

presentes Bases y Condiciones.

Art. 5°: cada autor/a podrá presentar un máximo de un (1) dibujo. La medida será la de

una hoja Canson N°5 blanca, orientación horizontal. La obra deberá estar realizada

con materiales que perduren en el tiempo como por ejemplo lápices, tintas,

marcadores, crayones, pinturas acrílicas, témperas o acuarelas (evitar pegar cosas que

puedan caerse o despegarse).

Art. 6: la inscripción al presente concurso será entre los días 11 de octubre y 11 de

noviembre de 2022.

Art. 7°: los interesados deberán enviar el dibujo junto con una copia impresa de la

ficha de inscripción que se encuentra al final de este archivo, en un sobre cerrado que

diga “Concurso de Dibujo 2022”.

El lugar de entrega es de lunes a viernes de 10 a 13 hs en el Museo, Av. Cardenal

Pironio y Edison o en Santa Fé 1129.

Art. 8: se pondrá a disposición para resolver consultas, la casilla de correo

concursodearte2022@gmail.com o las redes sociales del concurso (se responderán lo

antes posible solo durante días hábiles).

Selección de dibujos

Art. 9°: pasada la fecha de inscripción, el jurado se reunirá para pre-seleccionar las

obras que serán expuestas en el museo y participarán por los premios finales (20/25

obras de cada categoría).

Art. 10°: los participantes serán responsables, en caso de que existan derechos de

terceros sobre las obras presentadas.

NO admisión

Art. 11°: no serán admitidos:

a) Los dibujos que no cumplan con la temática del concurso, materiales, tamaño o

color de la hoja, descriptos en las bases y condiciones.

b) Los dibujos que se entreguen fuera de la fecha de inscripción (antes del 11 de

octubre o después del 11 de noviembre).

c) Los dibujos que no cuenten con el formulario de inscripción o que la

información no corresponda a la solicitada (edad, residencia).

Jurado, exposición de las obras y premios

Art. 12°: el jurado estará integrado por dos (2) profesionales relacionadas a las Artes

Plásticas. Acuña Agustina (Técnica Superior en Bellas Artes, Profesora y

Arteterapeuta), Acosta Yanina (Profesora en Artes Visuales).

*En caso de empate o desacuerdo se incorporará el voto de un tercer jurado.

Art. 13°: las obras pre-seleccionadas por el jurado, serán expuestas en el museo a

partir del sábado 10 de diciembre de 2022. Ese mismo día se darán a conocer los

ganadores y se hará la entrega de premios, de forma presencial.

Art. 14°: la muestra será abierta a la comunidad. Los autores de las obras pre-

seleccionadas serán contactados por el jurado para que puedan concurrir al museo ese día.

Art. 15°: se otorgarán cuatro (4) menciones ganadoras con premios (dos para cada

una de las categorías).

– Categoría A – Niños y niñas de 6, 7 y 8 años, cada ganador/a recibirá:

– 1 Kit de arte (elementos y materiales variados para dibujar y pintar).

– 1 tazón con su obra impresa.

– 1 combo de golosinas.

– Enmarcado de la obra.

– Certificado con firma de los organizadores.

– Categoría B – Niños y niñas de 9, 10 y 11 años, cada ganador/a recibirá:

– 1 Kit de arte (elementos y materiales variados para dibujar y pintar).

– 1 Tazón con la obra impresa.

– 1 combo de golosinas.

– Enmarcado de la obra.

– Certificado con firma de los organizadores.

Art. 16°: las obras ganadoras serán de libre disponibilidad de los organizadores y

podrán ser cedidas, donadas, expuestas, publicadas, distribuidas o reproducidas, en

cualquier medio físico o digital, haciendo constar el nombre de su autor/a y el título de

la misma, sin derecho a compensación y/o indemnización por su uso y disposición.

