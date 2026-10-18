163º aniversario: El martes 27 de octubre es feriado administrativo publico

La Municipalidad de 9 de Julio informo que el próximo martes 27 de octubre será día no laborable para la Administración Pública en la ciudad, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad.

La medida fue establecida mediante el Decreto Municipal N.º 1232/2026, firmado por la Intendente María José Gentile y refrendado por el secretario de Gobierno y Producción, Federico Aranda.

La disposición se enmarca en la Resolución N.º 467/2026 del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y contempla la declaración de día no laborable para la Administración Pública local.

De esta manera, 9 de Julio se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación el próximo 27 de octubre.

Desfile por el 163º aniversario

En tanto que el domingo 1 de noviembre habra de realizarse un desfile en el centro de la ciudad, con motivo del 163º aniversario de la ciudad de 9 de Julio. La propuesta se concentrara en Plaza Belgrano y es organizado en conjunto con el Centro Tradicionalista El Pihuelo.

La convocatoria está dirigida a centros tradicionalistas e instituciones que quieran sumarse y ser parte de esta celebración, que busca recuperar (dejo de realizarse en el 2022) y poner en valor una expresión que forma parte de la identidad de nuestra comunidad.