161º Aniversario fundación Ciudad de 9 de Julio: destacaron los valores de Julio de Vedia

El festejo por el 161º aniversario de la fundación de la ciudad de 9 de Julio tuvo este domingo 27 dentro de sus actividades, una faceta de quienes asistieron al acto protocolar desarrollado en el Hall de ingreso al Palacio Municipal pudieron descubrir aspectos de la vida del fundador de la ciudad, el Cnel. Julio de Vedia.

Para ello las autoridades municipales realizaron una invitación especial a descendientes directos del reconocido militar, a quienes se los declaro Huéspedes de Honor, mediante un decreto municipal, que entrego la Intendente Municipal, María José Gentile.

Julio de Vedia no tenia apetencias políticas

El acto tuvo tres aspectos, en primer lugar, el Historiador Héctor Iaconis, trajo a conocimiento de los presentes que Julio de Vedia, destacando que recurrentemente se suele recordar la figura del fundador de 9 de Julio, sobre su vida militar, es cierto que siempre se centró en la carrera castrense, sin embargo, hay una dimensión menos explorada, y es la que heredaron sus hijos y nietos, su condición de humanista.

Sarmiento y De Vedia, tuvieron una relación muy rica y fluida, a pesar de sus discrepancias, comento Iaconis. El ex presidente argentino destaco dos condiciones de Julio de Vedia, la del soldado que va fundando pueblos, instalando bibliotecas y estableciendo escuelas. A pesar de su prematuro ingreso a la carrera militar, fue un intelectual y un estudioso de los autores clásicos, comento el historiador nuevejuliense. Domino el francés. No tenía apetencias políticas.

Finalmente, Iconis, destaco que Julio de Vedia dejo expresado en sus cartas y en su vida, un profundo amor por su patria.

Luego de procederse a la colocación de una ofrenda floral entre la Intendente Municipal, María Jose Gentile y la Dra. Soledad de Vedia, tartaranieta de De Vedia. Esta procedió a entregar las únicas fotografías que tenían de sus tartarabuelo y las entregaron al municipo para ser parte de la custodia.

La memoria no se ha olvidado de Julio de Vedia

Luego, Soledad De Vedia manifestó su agradecimiento «lo que es para nosotros participar de este evento en el que tan calurosamente nos reciben esta tarde».

Hoy todos los De Vedia extendemos nuestra mano amiga a 9 de julio y a sus habitantes. El general don Julio Fabian de Vedia, mi tatarabuelo, y lógicamente, por supuesto, el de todos los primos y hermanos, cuando todavía la República necesitaba consolidarse, nacía un 20 de enero de 1826. Sus padres, el general Pedro Nicolás de Vedia y Ramallo, y Manuela Pérez Castellanos y Pagola.

A lo largo de su carrera militar en el campo de batalla, recibió cuantiosas condecoraciones y se distinguió por su arrojo y valentía, ocupando diversos cargos, siendo el primer gobernador del Chaco, designado por Sarmiento, director del Colegio Militar en dos oportunidades, y rechazando los cargos de escritorio, porque como bien decía nuestro querido Héctor, no tenía apetencias políticas.

Soledad de Vedia destaco en varios puntos de su mensaje, distintos aspectos de la vida de su tartarabuelo y como la memoria no se ha olvidado en los descendientes. Para cerrar sus palabras cito una frase del poeta Saramango, indicando “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos, y sin responsabilidad, quizás no merezcamos existir. Gracias 9 de julio por conmemorar este día y por hacernos parte de su magnífica comunidad”, finalizo.

Gentile: 9 de Julio, un proyecto común que seguimos construyendo

Finalmente, la Intendente Municipal Maria Jose Gentile cerro los discursos, señalando “nos encontramos hoy reunidos para celebrar 161 años de historia, de sueños compartidos y de raíces profundas en esta querida ciudad. Bajo el lema de este aniversario “Tu historia, nuestra historia”, nos concentramos en el corazón de nuestro pueblo para honrar todo lo que somos y todo lo que hemos construido juntos en este 9 de Julio, pueblo de raíces profundas, de trabajo, esfuerzo y el sueño de aquellos pioneros que supieron ver en estas pampas una ciudad que hoy luce orgullosa”, destacó la titular del Ejecutivo.

“En esta fecha no podemos dejar de recordar a Julio de Vedia, el hombre que con su valentía y decisión, fundó esta ciudad en 1863”, agregó la mandataria comunal.

“Nuestras instituciones han sido y son pilares fundamentales de nuestra comunidad, y cada una de ellas es parte de este proyecto común que seguimos construyendo juntos generación tras generación; en lo que debemos sumar a nuestros productores rurales, industriales, comerciantes y emprendedores, quienes a partir de su esfuerzo son el corazón productivo de la ciudad, proyectándonos hacia el futuro, y trazando una identidad que se lleva en el corazón, esté uno donde esté”, resaltó.

Cerrando el acto, los músicos locales Horacio Lozano, Marcos Galvani y Martín Hernández, interpretaron la canción oficial de 9 de Julio.