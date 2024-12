13 de diciembre, Día de la Policía Bonaerense: En 9 de Julio se bajan los índices de delictuidad, pero es imperioso contar con mas efectivos policiales. Se está al límite.

Este último viernes 13 de diciembre se celebró el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La fecha se conmemora por un 24 de diciembre de 1821 se instauro, la policía de Buenos Aires para mantener el orden público y velar por la seguridad de los ciudadanos. Para agradecer la gran labor que realizan estos profesionales cada día, el 13 de diciembre se celebra el Día de la Policía Bonaerense.

En ese marco, días atrás desde el programa radial, Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer se mantuvo un dialogo con el Jefe de la Policía Comunal de 9 de Julio, Crio. Insp. Gustavo Quemehuencho, y el Sub Secretario de Seguridad, Walter Depaoli, ambos funcionarios dieron a conocer detalles de la seguridad en el partido de 9 de Julio, donde abordaron la necesidad de contar con más personal en la fuerza en la Policía Comunal local, vehículos, el trabajo con las instituciones, la comunidad, y las localidades del distrito.

Sobre el trabajo buscando brindar prevención, Depaoli aseguro “estamos realizando un trabajo arduo en cuanto a la seguridad. Tenemos el apoyo permanente del Municipio para con el Jefe de la Policía Comunal, con su personal. Mayormente se van a ver, y puntualmente, en las tareas que estamos realizando en la calle, juntamente con la Dirección de Tránsito y Guardia Urbana, en lo que respecta a tránsito”, explico.

Por otro lado, en la prevención de ilícitos, el servicio de calle, juntamente con investigaciones, están realizándose las tareas pertinentes como para evitar que los hechos sucedan. Es ardua la tarea, estamos bajando el índice delictual con respecto al año pasado, en estos meses. El 9 de julio, como lo he manifestado en otras oportunidades, tiene una media de aproximadamente 25 a 30 delitos prevenibles por mes.

Y en este momento estamos entre 18 y 20 delitos prevenibles, o sea que se ve el trabajo que está realizando la policía del 9 de julio, sostuvo y defendió el titular de la cartera municipal de seguridad.

Según Depaoli, un delito prevenible, es aquel que se puede prevenir en base a una tarea de prevención. Llamaríamos el robo y hurtos en menor escala, explico

Mientras que los no prevenibles serían aquellos delitos virtuales en los cuales la persona es engañada en su buena fe, como tenemos el auge de los delitos virtuales que hoy son varios. Este es un tema muy importante que el ciudadano tiene que tomar en cuenta, que no se deje estafar”, apunto.

Al límite: 9 de Julio cuenta solamente con 90 policías para proteger a más de 55.000 habitantes

No obstante, ante la consulta periodística, Walter Depaoli reconoció que la Policía Comunal de 9 de Julio está al límite en su capacidad de responder. No solamente no tenemos los móviles policiales, están subvencionados por el municipio en cuanto al mantenimiento, el combustible y demás herramientas que hacen para el normal funcionamiento de una dependencia, sino que también, y esto ya desde hace más de cuatro años, no contamos con la incorporación de nuevos efectivos de Policía en el ámbito local, siendo que, en 9 de Julio, hay jóvenes que se inscriben para la carrera policial, reconoció.

Esta es una problemática que venimos arrastrando del año 2018, donde no solamente el 9 de Julio, sino en la zona, no está recibiendo ningún efectivo de parte del Ministerio y eso hace a veces imposible realizar la cobertura de ciertos eventos, más los fines de semana, pero es una problemática que no le encontramos solución, o el Ministerio no le encuentra solución, porque ellos ven que el 9 de julio no tiene delitos, entre comillas, son menores los delitos y ellos consideran que con la cantidad de efectivos que el 9 de julio tiene, permanente aproximadamente 90 en todo el partido del 9 de julio, consideran que son suficientes para realizar una buena prevención, por lo que lamento esta decisión, ya que impacta no solo en calidad de prevención, sino también en la salud de los hombres y mujeres de nuestra Policía, resalto.

Como se distribuye la cobertura policial en el distrito

Para proteger a los ciudadanos del Partido de 9 de Julio, se cuenta con 10 puestos de vigilancia aparte de la comisaría.

Según Depaoli hay veces donde se logra cubrir las expectativas de las denominadas cuadrículas o zonas que deben realizar la cobertura de los distintos móviles, entonces a veces nos vemos superados, pero eso, lamentablemente en el Ministerio de seguridad no alcanza a entender o a comprender, no sé cuál será el motivo, y los efectivos que hacen los cursos correspondientes en su momento, los absorbe para el Gran Buenos Aires y con la promesa que a los 2 o 3 años vuelven al destino, y vemos que eso no se cumple”, lamento.

Por su parte, el Jefe de la Policía Comunal de 9 de Julio, Crio. Insp. Gustavo Quemehuencho, confirmo que bajo su cargo cuenta con 90 efectivos de policía a lo que se suman los efectivos de Patrulla Rural, que no están bajo su jurisdicción, y solo se abocan a la prevención rural,

Sobre la labor de un efectivo de Policía, hoy está trabajando 24 hs. de descanso por 48 hs. de trabajo, pero a las 24 horas que tiene descanso, no es así, porque cumple adicionales, explico el jefe policial.

Sobre los delitos que se dan en el distrito, Quemehencho, confirmo lo dicho antes por Depaoli, además de los virtuales, lo que más se observa es el hurto (es un robo sin violencia previa o agresión), más que el robo (el robo hay violencia cuando ingresan a una propiedad y se llevan un bien), mientras que no se han reportado casi robos con personas dentro de las viviendas.

Móviles y dependencias

En otro orden cosas, en el extenso dialogo periodístico, Walter Depaoli se refirió a lo estructural de la policía de 9 de Julio, a señalar tenemos 12 móviles activos, se está refaccionando el edificio de la Comisaria, si ya se han terminado trabajos en la parte de guardia y de la parte externa que da al servicio de calle también, y la parte donde funciona las oficinas de Jefe de la Policía Comunal.

Estamos a punto de dejar inaugurado el Destacamento de la localidad de Patricios. Tenemos ya previsto en otras localidades que no tenemos esa infraestructura edilicia, como 12 de Octubre, el Provincial, Naon, son obras que tenemos que ir nuevamente remodelando al viejo Destacamento, que con la erosión del tiempo y la dejadez del Ministerio, ya que es el ente que tiene que estar encargado del refaccionamiento de los edificios, para que tengamos en las localidades como se debe funcionar correctamente, porque podemos tener un efectivo, pero si no tenemos el lugar físico donde el efectivo esté, va a ser difícil contar con seguridad en cada localidad”, apunto.

Mayo a noviembre: Estadística de delitos del 2023 versus el año 2024

Desde la Sub Secretaria de Seguridad de 9 de Julio se reportó los hechos denunciados en el lapso de los meses de mayo a abril del año 2023 y la comparativa del presente año arroja que se han producido 43 delitos menos y más detenciones, detallo, Depaoli.

Año 2023

Delitos Prevenibles: 177

Esclarecidos: 40

Aprehendidos y detenidos: 131

Aprehendidos por infracción 8031/72: 15

Allanamientos: 16

Año 2024

Delitos prevenibles: 134

Esclarecidos: 30

Aprehendidos y detenidos: 145

Aprehendidos por infracción 8031/72: 24

Allanamientos 11