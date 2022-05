Martin Tetaz en 9 de Julio: «queremos contar las reformas que necesita Argentina»

En la tarde de este lunes visitaron la ciudad de 9 de Julio los diputados nacionales de Juntos UCR, Danya Tavela y Martin Tetaz, quienes el pasado sábado acompañaron al Senador Martin Losteau en la línea interna del radicalismo, Evolución.

Su visita a 9 de Julio estuvo centrada en una visita a la metalúrgica Yomel, dialogo con la prensa local y luego cerraba su paso con un dialogo junto a militantes de la UCR y vecinos en una confitería céntrica de la ciudad.

En la apertura el presidente de la UCR 9 de Julio y concejal Ignacio Palacios, celebro poder contar con ambos diputados y de primera mano poder dialogar con ello, resalto el dirigente radical.

En tanto que Tetaz manifestó llegar a la ciudad con un mensaje productivista, y si bien hoy no hay elecciones, los diputados nacionales debemos estar en contacto con la realidad y queremos contar las reformas que necesita Argentina y que queremos hacer después del 2023, es un desafío nuestro el de construir la mayoría parlamentaria, estamos a un paso de construir esa mayoría, aseguro el legislador radical.

Mira la conferencia de prensa que brindaron Danya Tavela y Martin Tetaz

Según Tetaz el modelo que queremos es revalorizar el trabajo, la producción, la producción, inversión y el esfuerzo, en si son la base filosófica de los cuatros grandes reformas: monetaria, estabilidad (no hay desarrollo posible si no está esto), en ningún país está la secretaria de precios máximos, si se controla la inflación con política monetaria, dijo. También puntualizo que debe volver el crédito, además de reformar las instituciones del mercado de trabajo y que se contrate sin temor a la industria del juicio, es la única manera de resolver el problema que tiene Argentina y no hay otra salida sino es la productiva, subrayo.

La visita de Tavela y Tetaz también fue acompañada por los concejales Mariela Anca, Marcela Regalía y Néstor Zabaleta.