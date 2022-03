12 de Octubre: Un productor rural fue víctima del robo de animales vacunos valuado en más de 700 mil pesos

El pasado martes 1 de marzo el productor agropecuario Martin Valenti denuncio en Patrulla Rural 9 de Julio el faltante de ocho animales vacunos de la raza Aberdeen Angus y que según informo a El Regional Digital, lo que le llevaron está valuado en 750 mil pesos aproximadamente.

En una comunicación que hizo llegar a este Portal, Valenti manifestó “una vez más hemos sido víctimas de hurto de ganado, esta vez en nuestro campo de 12 de Octubre, hecho del que nos percatamos el día martes pasado cuando fuimos a realizar el control de rutina. Los delincuentes se llevaron 3 vacas y 5 terneros negros y colorados, ocho animales en total”, detallo.

Estamos siguiendo la pista de las huellas y datos brindados por testigos, lo que por el momento mantenemos en reserva para no entorpecer ni frustrar la investigación que se hace en el marco de la denuncia que hemos radicado, pero más allá de eso y de estar muy conformes con el actuar de la Policía queremos compartir lo ocurrido con ustedes porque pensamos que mantenernos unidos los vecinos y productores es una forma de evitar seguir siendo víctimas de cuatreros y que estos no actúen con tanta libertad, remarco el productor que regentea su establecimiento junto a su hermano Ezequiel.

Finalmente reflexiono “Consideramos que no hay que quedarse callado, hay que denunciar y luego hacer el seguimiento y exigir a las autoridades que no abandonen las investigaciones, que no se olviden de los casos pues para eso pagamos los impuestos, subrayo Martin Valenti.

Desde CPR 9 de Julio informaron que se instruye una IPP caratulada Averiguación de ilícito con intervención de la Ayudantia Fiscal 9 de Julio.

Imagen portada: es ilustración/Archivo