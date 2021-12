12 de diciembre: Qué esperan los referentes de la Maquinaria Agrícola en su día

Para esta ocasión, decidimos consultar a diferentes referentes de los fierros del agro que estarán participando en Expoagro 2022 edición YPF Agro: la megamuestra que se realizará del 8 al 11 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

Para Carlos Castellani, presidente de Apache, la empresa de Las Parejas con una gran trayectoria en la fabricación de sembradoras: “Es muy importante no solo para el sector en particular, sino también para toda la sociedad en su conjunto, ya que es uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento dentro de la economía nacional, lo que le brinda una elevada importancia dentro de la cadena de valor en donde se integra el campo y la exportación, generando avances tecnológicos, empleo y desarrollo de manera federal”.

En coincidencia, Catriel Fontana, gerente de Ventas de Fontana, la empresa santafesina con 35 años de trayectoria en la fabricación de fierros para el agro, también se inclinó por destacar que “las maquinarias agrícolas son el principal aliado para llevar adelante la producción agropecuaria. Sin lugar a duda son el motor de nuestro país, y generan una importante cantidad de fuentes de trabajo para la sociedad”.

Considerando Argentina, un país con altísima dependencia del agro, con todas las calidades y cualidades para producir alimentos, Carlos Palmieri, gerente general de Jacto Argentina, manifestó: “La maquinaria es una herramienta fundamental a partir de la cual se generan muchísimas inversiones, tanto desde lo industrial de nuestra parte para producirlas, como desde el productor para incorporarlas a su producción y hacer los trabajos de siembra, pulverización, cosecha, transporte y demás tratamientos con las mejor calidad posible”, y agregó: “La modernización de la maquinaria agrícola, tiene extrema importancia y considero que esa importancia es celebrable. Por lo cual, aprovechando el momento en nombre de todo el grupo Jacto, saludamos de forma muy especial a todos los productores de Argentina, que tanto generan por nuestro país y muchas veces no se termina valorando la tarea que hacen los 365 días del año, del mismo modo saludamos a todos los colegas fabricantes de maquinaria de Argentina”.

El 12 de diciembre también es una fecha que invita a mirar el camino recorrido y los hitos. Al respecto, Daiana Repetti, gerente de Marketing de CLAAS, la Picadora Oficial de Expoagro 2022, recordó que fue en Argentina donde se hizo la primera cosechadora autopropulsada del mundo en 1929: La Rotania, fabricada en Sunchales, Santa Fe. “La cadena vinculada con la maquinaria agrícola no sólo impulsa el crecimiento de la agricultura en el país sino también es motor de las economías regionales”, señaló Repetti y también se refirió a la figura emblemática de los contratistas: “Hay miles de familias prestadoras de servicios que han desarrollado toda una cultura del trabajo en torno a la maquinaria agrícola”. FOTO DE DAIANA

Made In Argentina y compromiso ambiental

Por su parte, desde Colón (Bs.As.) Néstor Cestari, presidente de Industrias Metalúrgicas Cestari, llamó a la reflexión con un pedido: “Me gustaría celebrar este día si realmente logramos promulgar la Ley de la Maquinaria Agrícola Nacional. El día que logremos la ley, será para mí el día de la maquinaria agrícola nacional. Un día en que se reconozca a la maquinaria agrícola de producción nacional y se la diferencie”.

En línea con la industria nacional, y el cuidado del ambiente, Valeria Piersanti, gerente comercial de Piersanti Plataformas, la empresa pionera en desarrollar y diseñar el Cabezal Draper para el mercado interno, comentó: “Es uno de los sectores industriales que en Argentina se viene desarrollando de una manera diferencial por el aporte que hace a la agricultura. Desde nuestro país se impulsó una manera diferente de hacer la actividad agrícola que tiene que ver con la Siembra Directa. Seguimos generando más tecnología para hacer una agricultura más eficiente”.

Distinguir los fabricantes innovadores

“Es una buena oportunidad para honrar al campo, la industria, y a todos los que trabajamos para que día a día el sector se fortalezca”, así lo expresó Andrea Médica, Responsable de Comunicación y Marketing de YOMEL.

En sintonía, Edgardo Cuffia, director de Abelardo Cuffia, la empresa cordobesa especializada en Agricultura de Precisión también destacó el esfuerzo de los fabricantes de maquinaria agrícola y que tengan un día en el cual se los reconozca. Y aclaró: “Además como innovadores, diseñadores, quiénes aportan un gran esfuerzo pensando en pos de una mejor producción y mayor productividad. Haciendo máquinas cada vez más tecnológicas, eficientes y robustas”.

Siguiendo la misma línea, la maquinaria agrícola, como producto final,

es consecuencia de un gran esfuerzo de mucha gente: proveedores, empresas, industriales, operarios y todos los que aportan su granito de arena en el proceso de producción. Al respecto, Javier Grasso, gerente comercial de Metalfor, resaltó: “Atrás de todo ese trabajo hay seres humanos que terminan revindicando a la maquinaria y también al objetivo que tenemos como país: ser más productivos, tecnológicos y rentables”.

Satisfacer la demanda de alimentos

“Este día tiene una connotación muy importante para el campo, no solo porque es una herramienta indispensable para trabajar la tierra sino porque además es una gran fuente de trabajo. El campo argentino y nuestra industria nacional son actores protagonistas a la hora de suplir la demanda de alimentos a nivel global, y enfrentar este desafío requiere de los mejores equipos y tecnologías para potenciar al sector”, Fabricio Radizza, director de Ventas de John Deere.

Bajo la misma idea, desde Akron, una compañía que produce una amplia variedad de equipos y quien es la Caja Compactadora Oficial de Expoagro 2022, Hugo Franco, del equipo de Comunicación y Marketing, apuntó: “Deberíamos celebrarlo porque la maquinaria agrícola argentina es un producto que nos representa a nivel mundial, con una muy buena recepción por parte del público nacional e internacional. En nuestro caso, fabricamos equipos para cosecha, post cosecha, fertilización orgánica y forraje conservado, es decir, que estamos vinculados a todos los rubros: agricultura, ganadería, y lechería”.

“No podría concebir mi vida en otro lugar y de otra manera”

“Hoy puedo decir que en el sector soy uno de los más antiguos: 94 años de historia en el sector me trascienden. Primero mi abuelo, luego mi padre, ahora mis hijos y pronto seguramente mis nietos. Siempre he participado con mi padre en este mundo. No podría concebir mi vida en otro lugar y de otra manera. Sigo eligiendo este ambiente, que creo conozco mucho. Por eso participo activamente en la cámara de maquinaria agrícola, en el sector, en Expoagro y las exposiciones. La maquinaria agrícola es mi pasión”, así lo expresó Néstor Cestari, presidente de Industria Metalúrgica Cestari. La mayor difusora de la tolva autodescargable en el mundo, lo cual le ha permitido llegar a más de 35 destinos.

“Copiamos y aprendimos de mi viejo el amor por los fierros”

El amor los fierros se transmite de generación en generación.

Tan es así, que Catriel Fontana, gerente de Ventas de la firma santafesina, quien debutará como Rastra oficial de Expoagro 2022 edición YPF Agro, expresó: “Es algo que llevamos en la sangre desde muy chicos; si vamos a los recuerdos mis primeros juegos fueron con bulones y martillos. Y lo más importante de todo, el ejemplo, de niño uno aprende y copia de sus padres, y en el caso nuestro copiamos y aprendimos de mi viejo el amor por los fierros”.

“Es un sector y una actividad que amo hacer”

En sintonía, para Valeria Piersanti la maquinaria agrícola “es una pasión familiar”. “Un sello que me ha marcado en lo personal desde el lado de mi padre. Es un sector y una actividad que amo hacer. La Maquinaria Agrícola ya no es ni va a ser solo fierros, sino que es fierro fundido y transformado también con las nuevas tecnologías, para generar mayor precisión, sustentabilidad en el agro y para generar sin lugar a duda más eficiencia”.

“El amor por la actividad siempre estuvo latente”

Andrea Médica, también se crió desde chiquita escuchando palabras como fábrica, fierros, máquinas, campo, agricultura. “El amor por la actividad siempre estuvo latente y fue sembrando la inquietud de ser parte del sector. Tuve la posibilidad de estudiar una carrera universitaria y pude elegir que estuviera relacionada a la empresa, con la idea de en un futuro poder integrarme en el equipo. Hoy después de casi 15 años de pertenecer a Yomel, ratifico ese sentimiento todos los días”, comparte la responsable de Marketing y Comunicación de Yomel, la pyme de 9 de Julio que nuevamente será la Rotoenfardadora Oficial de la Capital Nacional de los Agronegocios.

“La pasión va mucho más allá de los fierros”

Así lo define Castellani, presidente de Apache, la empresa santafesina con más de 60 años de trayectoria en la fabricación de sembradoras y más de cuatro décadas exportando. En este sentido, añadió: “Nos motiva la posibilidad de crear, desarrollar soluciones para que el hombre de campo pueda producir más y mejor. Y sobre todo que con esta tecnología podamos avanzar conquistando mercados en el extranjero como lo venimos haciendo, pero básicamente es la posibilidad de crear soluciones la que nos lleva a seguir invirtiendo y creyendo en la producción agroindustrial”.

En la misma línea, Edgardo Cuffia de Abelardo Cuffia, una de las pioneras en comercializar tecnología de punta en la Argentina y auspiciante del rubro Agricultura de Precisión en Expoagro 2022, también destacó la relevancia que tiene la tecnología en el rubro de la maquinaria: “Para nosotros es una pasión, porque hay mucho camino por recorrer en la integración de la tecnología y la agricultura”.

“Conocer las historias de los clientes”

“Quienes trabajamos y vivimos con maquinaria agrícola todos los días, heredamos la pasión por los equipos que nos permiten crear valor y liberar nuestra potencialidad. Ver los equipos John Deere en el campo, conocer las historias de los clientes que comparten ese entusiasmo y trabajar con ellos en seguir progresando es una hermosa comunidad que se va formando con los años”, dijo Fabricio Radizza, director de Ventas de John Deere. En esta línea de conocer la experiencia de los usuarios, este año, John Deere lanzó una miniserie de videos con la historia de la familia Marchi, productores de la zona de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, que trabajan con equipos John Deere hace más de 70 años.

En la misma línea, Palmieri de Jacto, la empresa que debuta como auspiciante de Expoagro 2022 siendo la Pulverizadora Oficial, resaltó: “Llevo 25 años en la producción y comercialización de maquinaria agrícola. Idealmente, termina siendo una pasión por la cual trabajamos y hablamos en cada una de nuestras reuniones”, y argumentó: “Con la altísima dependencia que el productor tiene de las herramientas, toda la maquinaria agrícola termina siendo una cuestión netamente emotiva, a partir de lo cual esa pasión por tener el mejor de los fierros para hacer cada uno de esos trabajos”.

Desde San Francisco (Córdoba), Hugo Franco de Akron también resaltó que “es un orgullo salir todos los días al campo junto con los productores a producir el alimento que después va a llegar a las mesas de Argentina y el mundo. Además, nos da muchas ganas para seguir trabajando, mejorando nuestros equipos, incorporando tecnología, y perfeccionando el diseño.

“El amor por los fierros se da día a día”

Desde Metalfor, la firma líder en fertilización, señalaron: “No se puede hacer un gran sacrificio si no hay pasión de por medio. Se vive a flor de piel ese cariño por las máquinas. “El amor por los fierros se da día a día. Es parte de nuestra vida, de un crecimiento profesional, personal y familiar. Es una manera de vivir, de expresarse”, agregó Grasso. Y la producción de la máquina es, justamente, una expresión de calidad, productividad y mejora continua para todas las partes involucradas.

