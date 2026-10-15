10mo. Congreso CAENA 2026: El desafío de transformar la nutrición en más proteína animal

Bajo el lema “Argentina 2026: el año de la proteína animal”, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) realizará el próximo 22 de octubre, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una nueva edición de su Congreso de Nutrición Animal.

¿Por qué el año de la proteína animal? “Porque es el momento bisagra de la Argentina. El mundo demanda proteínas y tenemos la oportunidad de transformar una mayor parte de nuestros granos en carne, leche y huevos, agregando valor a su producción”, planteó Alejandro Bravo, presidente de CAENA.

Con ese horizonte, el Congreso pondrá en el centro una pregunta que atraviesa a todas las producciones: cómo convertir mejor los nutrientes en alimentos de origen animal. La agenda vinculará los avances en nutrición con la eficiencia productiva, la calidad del producto final y la capacidad de responder a las demandas de los mercados.

“La nutrición es un componente fundamental para lograr competitividad a través de la conversión de proteína vegetal en proteína animal”, afirmó Bravo. En ese sentido, explicó que el Congreso presentará “las últimas tendencias para cada especie, con foco en cómo aprovechar mejor los nutrientes y mejorar la eficiencia productiva”.

La agenda del Congreso

El programa comenzará con una mirada sobre el escenario económico y los mercados de carnes, a cargo de Gustavo Lazzari y del exsubsecretario de Ganadería Rodrigo Troncoso. Por su parte, Sabine Papendieck analizará el impacto de la nutrición animal sobre la huella de carbono.

Luego, especialistas de distintas actividades profundizarán en los desafíos de cada producción. La nutrición aviar tendrá entre sus referentes a Roselina Angel, quien abordará el aprovechamiento de nutrientes, y a Emilio Scappaticcio, que expondrá sobre nutrición y tamaño del huevo. Claus Kettermann tratará la bioseguridad, mientras que Josep Gasa se enfocará en la eficiencia y competitividad de la producción porcina.

En bovinos, Nicolás Di Lorenzo y Matías Stangaferro abordarán la nutrición para carne y leche, respectivamente. El Congreso también abrirá espacio a otras actividades y mercados: Lucas Maglio hablará sobre el desarrollo de la acuicultura en Sudamérica; Aulus Cavalieri, sobre innovaciones en alimentos extrusados para perros y gatos; y Ariovaldo Zani, sobre el mercado y la regulación de la nutrición animal en Brasil.

La jornada contará además con un panel de innovación, orientado a mostrar experiencias de incorporación de nuevas tecnologías en la industria, y una Ronda de Negocios con compradores internacionales. Este espacio buscará acercar a las empresas argentinas con potenciales clientes del exterior y generar oportunidades comerciales dentro de la propia cadena.

Así, el Congreso reunirá en una misma jornada conocimiento técnico, una mirada sobre el futuro de la producción y vínculos comerciales para que la industria de la nutrición animal pueda contribuir al crecimiento de las distintas cadenas de proteína animal.