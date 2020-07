Vivani: «La situación de IOMA merece ser contextualizada en su debida dimensión»

Tras el amparo judicial presentado por legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio, ante la situación que se daba en las ultimas semanas en el IOMA, y que el ultimo jueves 16 tomo otro curso, el Diputado provincial Mauricio Vivani recordó que «desde hace un tiempo a esta parte, como es de dominio público, se viene suscitando un duro conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense (AMP), que ha ido escalando en su grado de complejidad, poniendo en juego las prestaciones que la principal obra social de la Provincia de Buenos Aires brinda en todo el territorio bonaerense, y que posee en Nueve de Julio a más de 13.000 afiliados.

En declaraciones radiales en FM 102,7 en el programa Acontecer Rural, Vivani explico que asumido el actual gobierno provincial desde la cartera de salud, busco hacer algunos cambios, y hace mas de 15 días se inicio una negociación con el IOMA y la Agremiación Medica Platense, con mas de 5.200 profesionales de la salud, a quien se les «rompió» el contrato de trabajo, para pasar a trabajar de forma directa.

Por lo que los afiliados de IOMA no tuvieron cobertura en esos distritos por espacio de unos 15 días. Sin embargo Vivani fue mas allá y explico que «si bien este conflicto parece circunscribirse a la jurisdicción de la capital provincial, ya que involucra directamente a la agremiación de médicos de esta ciudad, no debe pasar por alto que la afectación de las prácticas médicas y su cobertura es una instancia que perjudica la salud de todos los bonaerenses, ya que quienes debían concurrir a los centros asistenciales de La Plata desde cualquier punto de la Provincia –entre ellos naturalmente los vecinos de nuestro distrito- a efectuarse estudios de alta complejidad o atenciones especiales, tampoco se encontraban cubiertos por esta obra social, debiendo abonar íntegramente el valor de los mismos, con el impacto económico que ello conlleva, más aún en el contexto de la situación de emergencia que muchas familias viven al ver limitadas sus actividades e ingresos por la pandemia de Covid-19; esto amén, claro, de la injusticia que representa sufrir descuentos por una obra social que luego no brinda la debida cobertura, detallo Vivani el pasado viernes en declaraciones radiales.

Vivanii dijo que el grupo de diputados y senadores de Juntos por el Cambio que impulsó el amparo ante la Justicia contra el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), acompañando a los afiliados que tuvieron inconvenientes en sus tratamientos o consultas, posibilitó que el día jueves, en la Defensoría del Pueblo, se firmara un acuerdo que retrotrae la situación al día 6 de julio y por 60 días; instancia tras la cual se va a negociar un nuevo acuerdo.

El legislador de 9 de Julio, analizo que «sin dudas, es de una enorme irresponsabilidad, que en este contexto se genere más angustia e incertidumbre, por lo que la solución transitoria debe ser evaluada no solamente como un llamado a la reflexión para quienes conducen IOMA; sino también como un árbol que no nos debe impedir ver un bosque en el que se esconden no solamente intereses políticos, sino también una total incomprensión de las necesidades de los bonaerenses.

Finalmente adelanto que esta semana se reunirán en la cámara baja con el presidente de IOMA