Verdeos de verano: Prácticas eficientes en forrajes para una mejor ganadería

“Tenemos una ganadería donde predomina ciclo completo en un sistema mixto, principalmente pastoril, para ello es vital hacer un uso eficiente del pasto, nuestro principal recurso”, subrayo el Ing. Zootecnista. Jonatan Camarasa, quien el ultimo miércoles 14 diserto en el Ciclo de Charlas que organiza Sociedad Rural de 9 de Julio, junto al INTA 9 de Juliolocal, el Circulo de Ingenieros Agronomos de 9 de Julio y la Regional Aapresid 9 de Julio- Carlos Casares.

El encuentro de capacitación, el último del ciclo 2020, se centró en el manejo y uso de verdeos de verano y en ese marco el disertante profundizo ante los asistentes vía virtual sobre el manejo y uso tres cultivos: sorgo, maíz silero y moha.

Camarasa, asesor tecnico de Teknal, realizo un análisis sobre la ganadería actual, señalando que “viene en un proceso de cambio singular en las últimas décadas, donde está teniendo una reubicación, tiene una intensificación de las actividades y una anualizacion de la producción de forrajes, y la mayor parte de producción de carne sigue siendo a pasto”, sostuvo.

“Por lo que hacer una ganadería en un suelo ganadero que normalmente es limitado o en uno agrícola, en ambos, se debe dar un uso eficiente de pasturas y verdeos, tener un mayor uso de silaje en la recría, y articular muy bien del corral en recría y/o terminación. Para ello la estrategia es contar con una pastura de media a alta calidad, tener una alta carga animal, suplementación/autoconsumo y corrales”.

Cultivos

Sobre los cultivos, en sorgo dijo que debe elegirse el mejor hibrido de la zona, solicitando al semillero información objetiva para maximizar la producción de forrajes, realizar una siembra y densidad adecuada, y poder pensar en fechas escalonadas de su siembra (primera semana de noviembre, 15/11 y fin de noviembre) para poder dar la vuelta con las parcelas diarias, que por cierto tiene una alta carga animal, recordó. O puede elegirse un sorgo lento y uno rápido en desarrollo, según la estrategia que elija el productor.

En cuanto a maíz silero dijo que no varía mucho la productividad y calidad si es temprano o tardío (octubre/diciembre), sin embargo no recomendó noviembre o enero, en especial por las lluvias, mucho más si tenemos un pronóstico “niña”, elegir híbridos sileros, consultar en INTA, Universidades o Asociación de productores para contar con información, fertilizar al menos con 100kgs en b 4/6 para no perder calidad y productividad, y aumentar la densidad.

Finalmente sobre cultivo de moha puntualizo que este cultivo es un plan “b”, ya que es estable y noble y rustico ante un pronóstico seco como el que se pre anuncia, y la moha reúne esas condiciones, además se puede sembrar hasta en enero y en varios ambientes y que en marzo nos producirá 6/7 mil kilos, que con el sorgo no lo podríamos lograr, remarco.