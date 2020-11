Un motociclista atropello y dejo con serias heridas a una vecina en el Parque San Martín y huyo del lugar

El pasado lunes 2 a las 18hs. una convecina como muchos de los vecinos de la ciudad de 9 de Julio luego de su trabajo decidió tomar un descanso y para ello opto caminar en el Parque Gral. San Martin, momento en que dos motocicletas en la que se movilizaban cuatro jóvenes, una de las mismas se lleva por delante a la joven quien quedó tendida en el piso con serias heridas en su mentón, y demás partes de su cuerpo y que le causo una importante pérdida de sangre que preocupo mucho. Mientras que el agresor que si bien paro y solo atinó a decir “huy como te deje la pera…”, huyo.

Se trata de Linda Pérez que ya está en recuperación y las primeras atenciones fueron dadas en el Hospital Julio de Vedia e informo que en la jornada de este jueves estaría radicando la denuncia en la Estación de Policía 9 de Julio.

En dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Linda relato lo sucedido, que «luego de una intensa jornada de trabajo decido aprovechar caminar por el Parque y cuando estaba a la altura de calle Granada veo venir dos motos, y en un momento una de ellas se viene sobre mí por el lado izquierdo y me choca, la vi cuando sentí el impacto. Por suerte puedo decir que tengo puntos en el mentón y rodilla, y lo que más me preocupaba que no podía mover la pierna izquierda, aparentemente el golpe fue desde la pelvis hacia debajo de la pierna izquierda», detallo.

Al momento del accidente, por el lugar caminaban otros vecinos que intentaron detener al motociclista y asistir a la víctima, llamando al 911, por lo que agradeció a quienes se preocuparon por ella.

Según relato la mujer, por relato de una señora, los vio tirar una botella de cerveza, Linda conto que el agresor al chocar y al ver cómo había quedado, asegura haber percibido el olor a alcohol de cerveza, por lo que creo que venían tomando mientras conducían, conto.

Irresponsabilidad

La irresponsabilidad del uso de motos en el Parque Gral. San Martin no es nuevo y en septiembre del 2018 un proyecto presentado por el Intendente Barroso, para realizar un cerramiento como el que tiene el Vía Crucis, pero el mismo no prospero.

Mira que dice el proyecto presentado en el 2018 y que aun no se trato en el Concejo Deliberante

A Linda ahora le queda que con lo sucedido con su persona, sirva para que se establezca una ordenanza específica en el no uso de motociclistas en el Parque. Ya que hay padres no pueden llevar a sus hijos al Parque por la circulación de estas motos y pidió por un lugar seguro para que podamos caminar o andar en bicicleta, sin estar preocupados por posibles accidentes.

Consultado el Sub Secretario de Seguridad Municipalidad de 9 de Julio, Marcelo Hoese informo que desde Policía ya están trabajando en descartar imágenes del conductor de la moto, y que si bien en el lugar hay presencia policial o de transito, hay momento que estas personas aparecen en momentos menos pensado con sus actitudes irresponsables, subrayo.