Un casarense diseño dispositivo optico de asistencia para los puntos ciegos del parantes delantero de los autos

Se trata del empresario Hugo Trezeguet titular de los tradicionales retenes «Trezeguet» que tras investigar, trabajar y desarrollar creo un dispositivo de seguridad en automóviles que permitiría evitar accidentes y salvar vidas.

Hugo Trezeguet en dialogo con el sitio Casares on line destaco “Es un dispositivo de asistencia para los puntos ciegos del parantes delantero de los autos, principalmente del lado del conductor… surgió la idea y comenzó a desarrollarse hace dos años, hicimos unas series de pruebas y creemos que puede funcionar, sí cumple con el objetivo que se persigue que es poder ver detrás de ese punto ciego que es muy complejo y peligroso…

Ya hemos registrado su modelo y su protección como producto para poder ser fabricado… Estamos haciendo la matriceria y creemos que en 60 o 70 días, o sea para fin de año estará para ofrecerlo.

No tiene en si un objetico comercial, es una idea que surgió, quise plasmarla y hacerla si se vende mejor pero la satisfacción es poder hacerla…

Es un dispositivo que funciona a través de espejos, no tiene electrónica, no tiene tecnología aplicada. Es algo muy simple y puede dar una solución. Lo hice pensando en los transportes escolares, y el que desee usarlo… No es costoso, debe estar en 1500 o 2 mil pesos

No es algo invasivo al diseño interior del vehículo, es pequeño, removible, y su costo si te ayuda a salvar vida no es importante… Por suerte las críticas son muy buenas y espero que funcione bien…” resalto Trezeguet.

