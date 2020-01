Triquinosis: la importancia de realizar el análisis de la carne antes de su consumo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda las medidas de prevención contra la triquinosis: enfermedad zoonótica que se transmite del cerdo (aunque también de jabalíes, pumas, comadrejas y mulitas) a las personas y es producida por el parásito Trichinella spp., el cual se aloja en los músculos del animal enfermo.

Los cerdos adquieren el parásito al comer carne con larvas de Trichinella. Esto ocurre si son criados en malas condiciones higiénico-sanitarias (presencia de basura, residuos alimenticios crudos, roedores, etc).

Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida de porcinos o de animales silvestres con parásitos o productos sin cocción, como chacinados o embutidos (salames, chorizos, bondiola), elaborados con carnes que no han sido analizadas previamente. Es fundamental tener en cuenta que las larvas no se observan a simple vista y no alteran ni las características externas, ni el sabor ni el color de la carne o de sus derivados.

Por este motivo, quienes elaboren chacinados utilizando carne cruda o de animales silvestres, deben verificar que la materia prima sea apta para el consumo, remitiendo la muestra a un laboratorio para realizar la prueba de digestión artificial.

La provincia de La Pampa cuenta con una amplia red de laboratorios habilitados por digestión artificial distribuidos en el territorio provincial. Este método representa una herramienta fundamental que posibilita el diagnóstico temprano y evitar el contagio al ser humano.

¿Cuáles son los signos clínicos?

Los cerdos parasitados no presentan signos clínicos visibles. En las personas, se debe poner atención a los siguientes signos clínicos asociados con la triquinosis: fiebre; dolores musculares; hinchazón de párpados; erupción en la piel; diarrea y vómitos; decaimiento similar al de la gripe.

¿Cómo prevenirla?

El Senasa recomienda adoptar las siguientes medidas preventivas:

Para consumidores

Adquiera chacinados y embutidos de origen porcino o de animales de caza que hayan sido inspeccionados y certificados por el Senasa u otros organismos provinciales o municipales. Los productos deben estar identificados con un rótulo que garantice su control.

•Evite productos de origen desconocido que no posean certificación, dado que representa un alto riesgo para su salud.

•Cocine bien la carne de cerdo, hasta que desaparezca el color rosado en su interior.

•Considere que la salazón, el ahumado o la cocción con microondas no matan al parásito.

• Antes de elaborar chacinados o embutidos para autoconsumo, debe remitir una muestra a un laboratorio para que sea analizada.

Para productores

•Respete las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

•Aliméntelos adecuadamente, evite que ingieran basura y restos de alimentos de comercios urbanos.

•Combata la presencia de roedores.

•Si realiza faena casera para autoconsumo, debe remitir una muestra de entraña de cada cerdo a un laboratorio para que sea analizada.

•Consulte en el municipio o a su veterinario acerca de los laboratorios donde enviar las muestras para determinar la ausencia o presencia del parásito que provoca la triquinosis.

Por Senasa / Regional Norte Chivilcoy