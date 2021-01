Temperatura política: productores comienzan a cocinar movilizaciones y paro

Tras la decisión del gobierno cerrar las exportaciones de maíz, aunque sea temporal y aliviane la economía de feedloteros, polleros y las grandes granjas de cerdo, las cuatro entidades representantes de productores han rechazado el decreto presidencial y comienza a analizarse acciones de medidas y hasta cuestionan al Concejo Agro Industrial Argentino.

Al respecto entidades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires adheridas a CARBAP hicieron circular una comunicación, que si bien está dirigida a Roberto Domenech titular de la cámara de productores avícolas, también hacen saber “que esto favorece a los operadores de la informalidad y sabemos que estas medidas siempre terminan muy mal” advierten.

La medida de fuerza del agro que se cocina por estas horas no es la primera que sufre la actual administración de gobierno, ya que el año pasado, antes de la irrupción del Covid 19, tres de las cuatro organizaciones gremiales agropecuarias lanzaron un cese de comercialización de granos y hacienda que prácticamente no tuvo impacto en los mercados y no incluyó piquetes en las rutas. En aquel momento el motivo de la protesta fue el aumento del 30 al 33% de las retenciones.

Por ahora son autoconvocados, que ya han convocado a asambleas en Bell Ville el miércoles 6, en Pergamino el jueves 7. El viernes 8, finalmente, habrá reuniones de productores en el cruce de la AO 12 y Ruta 34, y en el cruce de la Ruta 9 y 178 en Armstrong, provincia de Santa Fe.

En declaraciones a CNN Campo, este domingo, Jorge Chemes presidente de CRA señaló que en su caso el consejo directivo de CRA se reunirá el miércoles. Pero anticipó que él ya hablado con muchos productores y dirigentes de base y en la mayoría de los casos hay disposición de llevar adelante un nuevo paro agropecuario. El dirigente esquivó brindar precisiones respecto de la duración y la fecha de inicio.

“Ayer he hablado con muchos productores y hay mucha bronca. Yo creo que estalló la bronca que estaba contenida por otras medidas y que ahora ha salido a la luz”, dijo Chemes al periodista Martín Melo en CNN Radio.