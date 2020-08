Tarjetas de crédito: Denuncian que bancos y el BCRA escondieron el aumento en la refinanciación”

En abril pasado, en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus que restringieron los ingresos de la mayor parte de la población, el Gobierno nacional emitió a través del Banco Central la Comunicación A 6964 por la cual se estableció un refinanciamiento y plan de pagos para los resúmenes de tarjetas de crédito bancarias.

El gobierno prometió que “el saldo que no podés pagar queda automáticamente refinanciado” y recordó que “los resúmenes de tarjeta que vencieron entre el 20 de marzo y el 12 de abril fueron trasladados al 13 de abril y no generaron ningún tipo de interés. Por eso, si no pagaste el resumen de tu tarjeta que venció en esos días, también podés refinanciarlo”.

El plazo de la refinanciación se fijó en 1 año. Y durante los 3 primeros meses no se pagaba nada.

Recién este mes, el saldo del resumen se dividía en 9 cuotas iguales y consecutivas.

En esa línea, se podían cobrar intereses compensatorios a una tasa máxima anual del 43%.

A esa tasa se tenía que sumar el Costo Financiero Total, que incluye el IVA y otros rubros.

La cuenta indicaba que la cuota sería de $147 cada $1.000 de deuda.

Pero los usuarios empezaron a recibir cuotas con montos que excedieron lo prometido.

Según citó el portal Infobae del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), se registran casos en que por una deuda de $40.000 refinanciada se debe pagar $ 4.500 de cuota y $ 2.800 de interés, incluyendo IVA sobre intereses. Otro caso de una deuda de $ 82.000 generó una cuota de $ 9.100 e intereses por $ 5.800, lo que deja un total de $ 14.900 en el resumen.

“El BCRA en su comunicación inicial dijo que se pagaban $147 por cada $1.000. Y eso no sucedió. Si fuera así, sobre una cuota de $ 10.000 se pagaría solo $ 1.470. Para la gente lo que les vino fue una sorpresa, porque los agarra en medio de una cuarentena que continúa con ingresos sin recuperar”, explicó Victoria Giarrizzo, directora del CERX.

En declaraciones a Radio Mitre este jueves 20/8, el vicepresidente del Banco Nación Matías Tombolini explicó: “El costo financiero total es una cuenta que expresa la globalización de una tasa interés. Hice una simulación concreta. Si vos debías en abril 1000 pesos de tarjeta de crédito, en mayo pagaste cero, en junio, cero, y en julio cero. Y empezás a pagar en nueve pagos esa deuda de mil pesos que tenías con la tarjeta”.

En ese sentido, afirmó: “Yo lo que planteo es que cuando te metes a hacer costo financiero total me parece importante entender que lo que se termina pagando al final es contando el iva y contando todo”.

“Acá hay una decisión de políticas públicas que el sistema financiero no tiene que ganar. La implementación generó inconveniente en nuestros clientes. Son nueve cuotas de 1143,90 cada mil”, agregó el economista.

Por último, Fernando Blanco Muiño, ex Director Nacional de Defensa del Consumidor, en declaraciones a Radio La Red, dijo que «era previsible el aumento de la financiación de las tarjetas, pero lo escondieron durante estos meses».

“La norma del BCRA ya preveía una tasa del 43%, lo que pasó es que se escondió. Los bancos y el BCRA no cumplieron con el deber de información”, precisó Blanco Muiño.

“Se vienen por delante 9 meses pesados y no hubo reacción del Gobierno” al no extender el período de gracia mientras que extendió la cuarentena. “El usuario terminará pagando intereses sobre intereses…”, adelantó.

«La solución es que el BCRA emita otra comunicación donde modifique los plazos y baje la tasa de interés», planteó Blanco Muiño , que también indicó que mientras tanto los reclamos que hagan los consumidores se encontrarán con la negativa de los bancos porque «se amparan en la normativa del Central«