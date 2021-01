Sociedad Rural 9 de Julio: “Pensábamos que este tipo de políticas las habíamos superado”

La decisión del gobierno de Alberto Fernández de cerrar la exportación de maíz en principio hasta el 1 de marzo próximo trajo la rápida reacción y rechazo de productores y entidades representantes del agro, tal como lo hizo Sociedad Rural de 9 de Julio, a través de su presidente Fernando Mato, quien en declaraciones radiales en FM 102.7 Radio Amanecer subrayo “nos vimos sorprendidos por esta medida”.

El productor agropecuario de 9 de Julio puntualizo “pensábamos que este tipo de políticas las habíamos superado y que de los gobiernos anteriores habían aprendido que no era lo correcto para la producción, ya que son políticas viejas y conocidas, sabiendo que cuando ocurrió esto fueron los peores momentos de la producción en trigo y maiz llegando a producir la menor superficie sembrada en 100 años”.

En otro párrafo en dialogo con el programa “Acontecer Rural”, estimo que lamentablemente no se pudo terminar el 2020 en paz, ya que tenemos este tipo de medidas que rompen las relaciones y dialogo, ya que es un traspaso de ganancias de un sector a otro, cuando en realidad hay toda una cadena para que vaya fluctuando los precios, y aquí es una vez más meterle la mano en el bolsillo del productor, por lo que al productor lo hace poner muy sensible a estas medidas, ya que conoce lo que ha pasado años atrás, y de allí el repudio de las entidades, aseguro.

Deuda de la política con el país

También ante la consulta de una falta de política hacia la agro producción, evaluó que hay una gran deuda del sector político con la población, la producción y el país, ya que lamentablemente desde hace 70 años no hemos tenidos políticas no solo agroindustriales, sino también no las hay en economía, en salud, en educación y social en un país que tiene toda la producción, también exhibe una enorme cantidad de pobreza, es por la falta de políticas que requiere el país, apunto.