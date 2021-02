Sin respuestas: Transportistas de TUDA advierten que endurecen la medida de fuerza

“Siendo las 16:46hs. de este lunes no hubo ningún comunicado de parte del Estado, Gobierno Nacional, no se acercó hablar ningún asesor o jefe de gabinete, nadie, absolutamente nadie, por lo que continuaremos con la medida de fuerza y si es necesario endurecer la misma, nos están tomando el pelo y nos faltan el respeto, somos trabajadores esenciales”, subrayo Santiago Carlucci, Presidente de Transportistas Unidos de Argentina TUDA en declaraciones a Radio Génesis AM 970 de la Ciudad de Buenos Aires tras vencerse el plazo que habían impuesto.

La pasada semana TUDA junto a UNTRA (Unión Nacional de Transportistas Argentinos) que reclaman una actualización de tarifas, habían cesado la acción para dialogaron con el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Diputado Sergio Massa.

Cabe destacar que desde TUDA y UNTRA buscan quitarle representatividad a CATAC, para hacer valer su reclamo, tomaron desde el 16 de enero pasado la decisión de impedir el paso de transportes de cualquier tipo a excepción de insumos de salud.

La situación comenzó a recibir el rechazo de distintas entidades representantes de la agro industria a la que se sumaron de la cámara de automotriz y desde la provincia de Buenos Aires representantes de la industria y el comercio. En tanto en Santa Fe y Córdoba la justicia les ordeno cesar con la medida.

Carlucci reaseguro en el dialogo radial que volverán a la ruta y recordando que siempre han sido con solidario siempre a los distintos pedidos, y ahora que necesitamos más que nunca, nadie nos da una solución, por lo que endurecemos la medida, insistió.