«Si no se puede exportar, el maíz tendría que pagarse sin retenciones»

En un comunicado que se titula «Cierre de exportaciones de maíz: Lo que todo productor debe saber», la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados afirmó que el cierre del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de Maíz no tiene sustento en una hipotética faltante de materia prima y acusó a «los consumos», empresas de producción animal que tienen en el grano su principal insumo, de ser parte de la decisión oficial. Y, sobre todo, dijeron que al no tener salida al exterior no corresponde descontar las retenciones, por lo que el precio al producto debiera ser superior a $19.000/tn.

El texto indica sólo durante las operaciones del día en que se conoció la medida, el pasado 30 de diciembre, provocó una caída de 8 u$s/tn en las Bolsas locales, mientras en Chicago aumentaba 3 u$s/tn.

Ante la argumentación del gobierno de garantizar el suministro de maíz al consumo interno dado lo ajustado de sus existencias, los autoconvocados dijeron «¡Mentira!». Y analizaron que entre lo que resta comercializar y lo comprado por la exportación, que se encuentra sin fijar, hay más de 8 millones de tn con un consumo interno anual de alrededor de 17 millones de tn, con lo cual se está haciendo una reserva de casi el 50% del total anual para cubrir solo dos meses (hasta el 01/03/2021).

«Esta maniobra del gobierno, con la complicidad de los consumos locales, no hace más que, nuevamente, transferir recursos de los productores de maíz a las industrias avícolas, porcina, tambos, feedlot, biocombustibles, etc., sin siquiera beneficiar a los consumidores, agregando más incidencia de la intermediación a costa de productores y consumidores», denunciaron.

Y recordaron que la misma receta ya fue utilizada en el período 2003-2015 con resultados nefastos. «En ganadería fue la pérdida de doce millones de cabezas (20%), en trigo fue la menor siembra desde 1900 cuando se sembraba a caballo y en maíz que el 40% de su superficie fuera reemplazada por soja».

Los Productores Agropecuarios Autoconvocados reafirmaron estar siempre en contra de los derechos de exportación (DEX), «los de antes, los de Alfonsín, los de Duhalde, los de Kirchner, los de Macri y los de los Fernández, al punto tal que, también, nos manifestamos en contra de sus compensaciones o devoluciones, porque consintiendolas estamos avalando la existencia de los DEX».

Habiendo dejado claro este aspecto, advirtieron a sus pares que «cerradas las exportaciones de maíz dejan de existir los DEX para dicho cereal, por lo cual los compradores no deben descontarlos del precio». Así, el precio de paridad debería ser el precio FOB Puertos Argentinos menos los gastos de carga que para el día 29/12/20 sería de 238.57 u$s/tn menos 11 u$s/tn dando como resultado 227.57 u$s/tn, que multiplicado por el dólar oficial divisa comprador (83.82$/u$s) da como resultado final 19074,92 $/tn, por lo que instamos a todos nuestros colegas a no aceptar precios inferiores.

