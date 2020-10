Senadores JxC: “Las escuelas privadas son públicas”

Desde el Bloque de Senadores de Juntos por el Cambio manifestaron preocupación por diferentes noticias publicadas en medios periodísticos que dan cuenta del cierre de escuelas, jardines y maternales de gestión privada en la Provincia de Buenos Aires.

“En la provincia hay 6000 establecimientos educativos de gestión privada, lo que representa el 40% de la totalidad del país. Desde nuestro Bloque presentamos una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado para dar una asistencia extraordinaria a estos establecimientos”, sostuvieron los legisladores y remarcaron: “Necesitamos que los diputados del oficialismo dejen de lado las cuestiones ideológicas y den respuesta”.

“Queremos que no cierren más escuelas ni jardines porque significan muchos puestos de trabajo. Estamos hablando también de miles de chicos que necesitan tener garantizada la continuidad pedagógica”, expresaron los senadores.

“La cuarentena extrema mostró cómo están por fuera de la agenda política de este gobierno los niños, niñas y adolescentes de la Provincia, que se vieron obligados a tener nulo contacto con sus pares y en muchos casos suman ahora esta otra triste realidad, no saben si cuando vuelvan las clases podrán volver a sus escuelas y a estar con sus amigos”, sostuvieron.

“Los jardines y escuelas cumplen un rol fundamental no solo en materia de aprendizaje, sino también para la socialización y representan un aporte emocional de suma importancia para la formación de la individualidad y el respeto hacia los otros”, remarcaron los legisladores y expresaron: “el Estado debe garantizar que todos los chicos y chicas puedan volver a las mismas escuelas que fueron hasta el 20 de marzo y el derecho de cada familia a elegir en qué escuela educar a sus hijos”.

“Pedimos a los diputados del oficialismo que acompañen la iniciativa que desde el Senado provincial aprobamos y que beneficia al 75% de las escuelas y jardines de la Provincia”, concluyeron los senadores de Juntos por el Cambio