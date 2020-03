Se sigue sin entender: Ya son 95 las personas infraccionadas en 9 de Julio por incumplir la cuarentena

En el marco de Decreto de Necesidad y Urgencia dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en el cual se decretó el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO hasta el 31 de marzo de 2020, para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en el país, desde la Estación de Policía 9 de Julio, se informo vía whatsapp, que en estos 10 días de cuarentena se han realizado actuaciones por Infracción a los Artículos 205 y 239 del Código Penal a mas de 95 personas del Partido de 9 de Julio, en donde tomo intervención la Justicia Federal de Mercedes.

En ese orden en la jornada de ayer domingo, siendo las 13.15 horas en calles Mendoza y Alsina se procedió a identificar a un masculino el cual se hallaba acompañado por una menor de edad ( 17 años), los que consultados por su presencia en el lugar, se burlan de los uniformados, no la supieron justificar hasta lo toman en broma.

Por lo que se identifico al masculino como Joaquin Sosa de 18 años de edad, domiciliado en calle San Juan al 400 de este medio, llevando los mismos ademas de incumplir con el DNU presidencial, marihuana en el interior de un frasco de vidrio, el cual realizado pesaje arrojo un peso total de 8,2 gramos.

Segun policia, en este hecho intervino la Justicia Federal de Mercedes por Infracción al Articulo 205 y 239 del C.P y por el delito de Infracción a la Ley 23.737 UFI 3 de Mercedes. Cumplido con los recaudo legales, el masculino recupera libertad y la menor fue entregada a sus progenitores. Seguimos teniendo tolerancia cero para quienes incumplan con el DNU presidencial, remarcaron desde la fuerza policial.

#QuedenseEnCasa

A modo de reflexión, desde la Estación de Policia, su jefe, Sub Comisario Bruno Sbrissa, expreso «Este hecho me llamo la atención por que el masculino refirió que su progenitora trabaja en la salud y pese a ello el mismo andaba en la calle como si nada, con droga y acompañado por una menor de edad. Como lo dije ya varias oportunidades, #QUEDENSENEN CASA, y les recalco y hago saber a todas las personas que tenga hijos adoslecentes y menores de edad que cumplan funciones publicas, en salud y en general que también hablen con ellos para que tomen conciencia de lo que esta pasando en el mundo, que no lo tomen en broma o como vacaciones. De esta salimos entre todos y con la colaboración y el ejemplo de todos.