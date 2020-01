Se llama CALIMA: En 9 de Julio ya se visualizan nubes de humo de los incendios en Australia

Pasado el medio de este lunes varios vecinos de 9 de Julio hicieron saber a El Regional Digital que el sol se veía obstaculizado por una especie de “niebla”, efecto que al atardecer se está notando con mayor intensidad.

Tras consultas en Defensa Civil 9 de Julio, su Coordinador, Humberto Clerico informo que son nubes de humo generadas por los incendios en Australias, que por efecto se haber subido ese humo a “súper corrientes de vientos”, cruzo el Océano Pacifico, la Cordillera de los Andes y llego a territorio argentino y ya la podemos divisar.

Clerico transmitió tranquilidad y explico que el termino técnico de lo que se ve es “CALIMA”, son partículas de hollín en la atmosfera producto de los incendios, que a su vez emitido dióxido de carbono, que no le hace nada bien al cambio climático que tanto se pide.

El vocero de Defensa Civil explico que no impacta en la salud, de hecho no se ha recibido ningún alerta desde el Ministerio de Salud; y agrego que en el área rural en horas tempranas se visualizar como una gran niebla, pero no es asi, aclaro