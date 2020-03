Ruta 5: Un carro con muebles de mudanza se incendio por completo

Siendo las 13 hs de este sábado 21, el servicio de emergencia de Bomberos de Carlos Casares fue alertado de un incendio en un carro que era remolcado por una pick up Chevrolet S10, en ruta nacional 5, altura Estancia La Dorita y que al llegar los servidores públicos se encontraron con un foco de fuego generalizado sobre un carro que contenía muebles, producto de una mudanza, no alcanzando las llamas a la pick up.

Según información a la que accedió el Regional Digital, no hubo que lamentar daños en las personas que se movilizaban en la unidad, si daños totales en los muebles.

Intervino Bomberos Voluntarios de Carlos Casares y CPR Carlos Casares