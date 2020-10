Ruiz Aragón: “No podemos tener una visión de los agroquímicos solamente del Ministerio de Agricultura”

Este miércoles se llevó a cabo la última reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación donde se trató, entre otros temas, el proyecto del oficialismo para crear un “Observatorio Técnico de Agroquímicos” que sería integrado por distintos especialistas de diferentes carteras del Estado.

La votación finalizó 17 a 17 y el desempate estuvo a cargo del correntino presidente de la Comisión, José “Pitín” Ruiz Aragón, quien luego de escuchar las sugerencias de quienes se opusieron, decidió enviar el proyecto nuevamente a Asesores, para que se modifique y consiga el voto de la oposición.

Finalizada la reunión, Ruiz Aragón realizó una entrevista con el programa DTV en donde defendió la creación del Observatorio y explicó cuál sería el objetivo.

“Hemos dado un paso más en una discusión importante para el país, que ya no es solamente la de algunos sectores ambientalistas. La cuestión es no enfrentar lo que producimos hoy para comer, versus el mundo de nuestros hijos y nietos, por eso hay que tener una visión integral del tema”, aseguró el diputado.

Y continuó: “Hay casos en todo el mundo de la utilización de fertilizantes de banda verde que además de aumentar la producción, cuidan el medio ambiente”.

Sobre las críticas que realizó la oposición al proyecto, entre las cuales se destacan que el Senasa ya cumple ese rol que se le quiere atribuir al Observatorio (supuesta duplicación de funciones), y la llamada de atención respecto a crear otro nuevo órgano del Estado que genere más gasto público (cobrarían o no un sueldo los integrantes del Observatorio), el presidente de la Comisión explicó en primer lugar que “el Observatorio no viene a reemplazar el trabajo que hace a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en materia de agroquímicos, sino que se busca generar diferentes evidencias científicas, con la participación especialistas de otros sectores, para generar políticas públicas más seguras para toda la sociedad”.

“No podemos tener una visión de los agroquímicos solamente del ministerio de Agricultura, sino que deben participar otras disciplinas. Si hasta hoy, con todo el trabajo que ha realizado el Senasa, aún así tenemos inconvenientes con este tema, ¿debemos seguir con lo mismo? No, me parece que hay que seguir nutriendo esas observaciones”, amplió Ruiz Aragón.

Y afirmó: “Nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes y sinceros, y si hablamos de cómo producir con agroquímicos y sólo opina el sector de la agricultura, va a estar teñido de los intereses que tiene el sector en términos de producción y rentabilidad. Por eso la creación de este Observatorio involucra a otras voces como participantes de las carteras de Salud, Ambiente, y Ciencia y Tecnología, que le aportan otra visión para poder nutrir la producción”.

En relación al tema del presupuesto y nuevo sueldos que generaría el Observatorio, Aragón detalló que “todas los temas que tiene que ver con presupuesto, giran a Presupuesto y son ellos quienes determinan si se aprueba o no. Para poner un ejemplo, en breve tenemos el tratamiento de un proyecto de Ley sobre fertilizantes, que consiste básicamente en poder deducir de Ganancias las compras de esos nutrientes. Si nosotros aprobamos eso en la comisión, de todas formas Presupuesto es quien define si avanza o no”.

“Yo no soy economista y legislo en la materia que me corresponde como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por eso no soy yo quien tenga que tomar esas decisiones, y precisamente para eso existe el mecanismo parlamentario, para que las diferentes áreas que son las más competentes en su materia, decidan darle curso o no a un proyecto”, concluyó el correntino.

