Represalia: El marido denuncio la supuesta fiesta en La Unión y terminaron despidiendo del trabajo a su esposa

Patricia por medio de su face dio a conocer lo acontecido en las primeras horas de hoy lunes, señalando que ella trabajaba en la casa de Edith y Adolfo Grobocopatel y también con, Matilde hija del matrimonio y que fue despedida de ambos lugares. “Me despidieron por confirmarle a mi marido que era el cumpleaños de Edith” sentencio la mujer quien ha recibido infinidades de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Cabe señalar que su esposo, Jorge González fue quien denunciara en las redes y en la Comisaria de Casares que había visto varios autos de alta gama que iban a la fiesta de cumpleaños de la propietaria de la Estancia La Unión, que si bien está más cerca de Smith que de cualquier localidad del partido de Lincoln, la misma pertenece a ese distrito, por lo cual la denuncia termino recayendo en Patrulla Rural de allí.

Ya no había nadie

Cuando lo policía de Lincoln llego al lugar de la supuesta fiesta, no quedaba ni el loro, según señala un medio de Lincoln, solo el personal del establecimiento, quien les habría dicho que solo se trató de un almuerzo familiar y de unas seis personas ( por lo cual al cumpleaños invito solo a una partecita de la familia) por lo que no pudieron constatar la veracidad de la denuncia quedando todo en la nada, en la nada no, a una mujer le costó que la despidieran de su trabajo) y nadie vio nada. Si había gente en ese lugar, seguramente los que fueron de Casares por el permiso que deben sacar para salir de la ciudad e ingresar deben, si quieren comprobar cuando fueron y cuando volvieron, al igual el lugar por donde lo hicieron.

La nota

(La Marca).- Una situación dudosa cruzada por varias aristas tuvo lugar este fin de semana en un campo ubicado en el límite entre Lincoln y Carlos Casares. La crónica policial data que el personal del Comando de Prevención Rural de Lincoln tomó conocimiento que en un predio rural se estaría realizando una reunión ilegal, enmarcada en lo que sería una “fiesta de cumpleaños”.

La denuncia había sido radicada en la Comisaría de Carlos Casares, por un ciudadano de 52 años, quien refirió que se estaría realizando “una fiesta que violaría el Decreto nacional de Necesidad y Urgencia”.

Desde Carlos Casares dieron aviso al Comando de Prevención Rural de Lincoln, distante a unos 110 kilómetros del lugar. Los efectivos se apersonaron en el predio rural “La Unión”, ubicado en un camino vecinal sin nombre, jurisdicción de Martínez de Hoz, en el partido de Lincoln. Según datos a los que pudo acceder La Marca, al llegar al lugar “no se pudo constatar anomalía alguna, y a través de una entrevista con personal doméstico y con el encargado del lugar, se logró dictaminar que había tenido lugar una reunión familiar (almuerzo) momentos antes del arribo, el cual contaba con 6 personas aproximadamente, resultando ser familiares del propietario del lugar.

Desde el Juzgado federal de Junín se solicitaron copias de las actuaciones

El denunciante compartió un video en sus redes sociales en el que contó lo que había visto y acusó directamente al intendente de Carlos Casares, Wálter Toorchio. “Estoy indignadísimo. Acabo de llegar del campo y crucé un montón de autos de alta gama que van a festejar un cumpleaños a la estancia ‘La Unión´. Al señor intendente Walter Torchio lo hago responsable, porque si no hay para los pobres, no hay para los ricos”, dijo.

Un dato no menor, es que la policía de Carlos Casares le dio intervención del Comando de Prevención Rural de Lincoln que, si bien era su jurisdicción, iba a tardar más de una hora en llegar al lugar debido a que se encuentra a 110 kilómetros de la sede. De esta situación se desprende que, en caso de haber existido un evento con muchas personas, han tenido tiempo suficiente como para dejar el lugar antes de la llegada de los uniformados.

La diputada Vanesa Zuccari confirmó el tinte político del caso, y declaró: “No me canso de decir: realidad mata relato. De los creadores de la cuarentena eterna, llega: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago… ‘Hagamos la fiesta del cumpleaños de la suegra, pero en el campito del distrito vecino´ (Las Toscas, Partido de Lincoln)”.

Torchio enojado y sin hablar del tema

En su alocución diaria, del intendente Torchio, todos aguardaban lo que iba a decir, no solo por el tema Covid, sino por esta denuncia que termina salpicándolo a él ya que se trata de su familia política, pero nada hablo sobre el tema, solo se encargó de dirigirse, sin dar nombre a un profesional de la salud jubilado que opino en privado algo relacionado al Coronavirus y la política.

Se refirió, de forma muy enérgico y retándolo, que opinaba porque estaba sentado en la reposera de su casa (¿ese no era Macri?), que era irrespetuoso y otras cosas más, que rozaban el insulto, pero del tema de la supuesta fiesta en el campo de sus suegros y de la denuncia ni “jota”. ¿Sera parte del discurso del martes?