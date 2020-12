Recomendaciones para prevenir incendios y accidentes durante la cosecha de cebada y trigo

El partido de 9 de Julio tiene para cosechar en la campaña 20/21 casi 50.000 has. de cultivos de fina, que ya inicio con cebada y el grueso se espera se dará entre el 10 y 25 de diciembre.

Serán 15 intensos días donde el trabajo termina en horas nocturnas, con altas temperaturas, mientras que el tránsito de camiones y equipo de cosecha en los caminos rurales no cesara en toda hora con centenares de camiones en el partido, más miles de personas movilizándose.

Este escenario que se repite en cada campaña, nunca esta demás tener algún tipo de recomendación donde para este verano los pronósticos no son muy alentadores en lluvias, por lo que es importante tener prevención para evitar males mayores, subrayo en dialogo con El Regional Digital, el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, Sergio Fernández.

El Jefe de Bombero, reconoce que algunas últimas lluvias ayuda a tener algo de verde en los campos, pero no olvidemos que durante la cosecha se trabaja con un materia muy seco como es la paja de avena, cebada y trigo, que son altamente combustibles para que se pueda producir fuego, que sumado si hay un clima seco, estaríamos en un verdadero problema.

Recomendaciones.

Fernández en su experiencia de más de 30 años como Bombero, recomendó que cuando se llega al lote para cosechar, al momento de donde poner el Campamento que no sea sobre el mismo rastrojo, limpio, que ante una adversidad no corra riesgo la maquinaria, si hay un tanque de molino que este con agua, tener a mano un tractor con un disco para realizar cortafuego ya que es un trabajo rápido el que hace.

No obstante el Jefe de Bomberos de 9 de Julio, valoro que los Contratistas sabe que cuentan con costosas maquinas, y al término de la jornada es habitual el sopleteo de cosechadoras, que no se acumule polvo y que un cortocircuito no cause un problema, que incluso puede llegar a darse por la fricción o rotura de un rodamiento.

En cuanto al transito en la red vial rural recordó que extremar cuidado, en especial si no hay buena visibilidad, incluso en una ruta, si hay incendio de banquina o de campo. Es preferible esperar y no meterse en lo que uno se confía y cree que es un poquito de humo y se pierde totalmente el sentido de ubicación causando un serio accidente.

Es importante tener el numero de servicio de Emergencias de Bomberos (100), Patrulla Rural (911) o de Emergencias Medicas y reportar ante un eventual hecho de fuego o accidente, el lugar con exactitud nombre o numero de camino rural, y si posee identificación de tranquera tomar nota de ello para dar con mayor precisión a la Emergencia.