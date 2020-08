Realizaban una fiesta: Policía detiene a una persona

Esta madrugada siendo la 03hs. personal policial dependiente de la Estación de Policía 9 de Julio procedió a intervenir en una vivienda de calle Gardel y Levalle, donde había varias personas en el lugar reunidas con música alta, por lo que el personal se los invito a deponer la acción, momento en que un masculino sale del lugar y comienza a agredir al personal, por lo que fue aprendido y puesto a disposición de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes, quien determino su detención y fue alojado en la Sub Estación de Policía Dudignac, donde mañana domingo comparecerá ante el estrado judicial, informo a El Regional Digital, el Comisario Insp. Gustavo Quemehuencho.

Responsabilidad

En otro orden el Jefe Policía Comunal 9 de Julio pidio que en estos dias tan criticos para 9 de Julio alentó al uso de barbijos, higienizacion de manos, no reunirse en espacios publicos y mantener el correspondiente distanciamiento entre personas, no compartir mates, ya que nos permitirá no tener que sufrir mas contagios, por lo que es necesario tener una responsabilidad en esto, pidio.