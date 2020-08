Que culpa tiene el Mate: En La Pampa un medico amenazo con retirar la yerba mate de los comercios

En los tiempos de pandemias se han visto y oído las más disparatadas medidas con el fin de que el virus no llegue o cortar su circulación, como el que disparo un médico pampeano de la localidad de Macachin en el límite con la provincia de Buenos Aires.

“Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar al extremo de tener que mandar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios. Un mate es para cada uno. Por favor, no compartir el mate. De todos nosotros depende», dijo en un video el médico Maximiliano Bauer, Director del hospital «DR. Heraclio Luna» de Macachín, localidad de La Pampa en el limite con Buenos Aires, en donde se vio un aumento en los casos de coronavirus en los últimos días.

El enojo de Bauer se fundamenta por la realización, el fin de semana, de 49 testeos en el pueblo de los cuales, hasta el momento, 10 dieron positivo y otros 10 fueron negativos. El resto aún están pendientes de resultados.

El brote de coronavirus afecta ahora a la provincia de La Pampa, que hasta hace 10 días estaba en fase 5, con solo ocho casos positivos por COVID-19. Sin embargo, Macachín junto a Santa Rosa y Catriló fueron puestos en fase 1, ya que tiene circulación comunitaria del virus.

Ademas el caso del departamento de Atreucó, del que es capital Macachín, fue citado en el DNU de este lunes emitido por el Gobierno.