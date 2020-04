Por qué es una «media verdad» que hay US$ 9.000 millones de soja guardados

«Decir que el productor retiene US$ 9.000 millones de soja es una ‘media verdad'», destacó Néstor Roulet, productor, dirigente gremial y ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agro Industria, sobre los dichos que causan malestar en la producción: «Se la quiere asociar como al responsable ante la falta de dólares en el país».

El monto liquidado desde comienzos de año asciende a US$ 3.493 millones: «El acumulado de los tres primeros meses del año es un 16,6 % inferior al del mismo período de 2019, en lo que influyó en este último mes, especialmente la cuarentena establecida por el Gobierno», destacan desde CIARA CEC, que apunta además a la menor venta de productores.

Roulet destaca que el patrón de venta de la producción es muy similar en todos los años: un 50 % entre abril y junio para pagar los gastos directos y gastos de insumos de la actual campaña, un 20 % entre julio y agosto que generalmente van alquileres, un 20 % entre setiembre y diciembre para afrontar los gastos directos de implantación de la nueva campaña y un 10 % para futuros gastos.

«Si ya se vendió un 38 % es de esperar que hasta fin de junio las ventas serían alrededor de US$ 6.000 millones de dólares», destaca el informe de Roulet

El cambio en esta campaña es que «la industria tiene menos mercadería disponible mediante la modalidad compras a fijar por la desconfianza de los productores de entregar la mercadería en estas condiciones y que potenció la práctica de guardar los granos en los bolsones», explica Roulet.

La Bolsa de Comercio de Rosario estima que en total en la actual campaña se demandarían 30.000 silo bolsas adicionales, argumentanto tres razones detrás del comportamiento.

Por qué es «media verdad»

El productor ya vendió 19 millones de toneladas de la soja de la campaña 2019/20, que es un 38 % de la producción: «Es cierto que falta vender otros 32 millones de toneladas, que evaluada en dólares (a 310 U$S/tn) sería de 9.920 millones de dólares», comenta Roulet.

Al mismo tiempo agrega que de ese total US$ 6.400 millones se destinan a la producción, ya que se destinan a pagar los gastos de cosecha e insumos de la actual campaña. También para afrontar los US$ 5.700 millones de costos directos que tendrá la campaña que viene. Por otro lado, US$ 3.171 millones de los US$ 9.920 van al Gobierno por retenciones.

«Estas ventas las hace en forma escalonadas según los compromisos que va teniendo a lo largo del año ya que usa a la soja como bien de cambio», comenta Roulet. Lo cierto es que con la brecha actual entre el dólar oficial y el paralelo el productor recibiría apenas US$ 126 por tonelada.

Fuente:Agrofy