Por discriminación: Piden la renuncia del Jefe del Cuerpo de Bomberos de Pehuajo y Comisión Directiva

Un numeroso grupo de vecinos de Pehuajo con pancartas con la inscripción “no a la discriminación” y “Basta de impunidad”, más redoblantes hicieron oír su descontento por un hecho de discriminación que sufrio un bombero del Cuartel de esa ciudad.

Este viernes 29 luego de las 20:30 vecinos de Pehuajó, autoconvocados se hicieron presentes frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Pehuajó en apoyo al joven Julián Ponce quien relató en una solicitada publicada en la edición del dia jueves 28 en el diario “Noticias”, que fue obligado a renunciar del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios por su discapacidad, luego de 7 años de formar parte del mismo.

Además de Julián Ponce, hicieron uso de la palabra Nicolas Mandrino y Casas. Estos últimos pidieron la renuncia del Jefe del Cuartel Activo Lucas Chávez, además de la comisión, elevando el tono de denuncia pública, a que existe una persecución sobre algunos efectivos.

También indicaron que se inventan sumarios y que hay un grupo que protege al jefe y a la comisión.

Ponce comentó que desde niño presenta una discapacidad denominada “temblor esencial” que afecta principalmente sus manos en situaciones de tensión o nervios. Según relató él mismo, fue citado a una reunión y obligado a firmar su renuncia. Ponce indicó que hay muchos cuarteles que cuentan con personas con discapacidad, por lo que no es una orden general sino algo particular de Pehuajó, indicó Noticias.

Ponce agradeció a todos los presentes. “No esperaba hacer una movida así, no es contra de Bomberos, sino a favor de Bomberos. Hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a cualquiera”.

También Ponce narró que Lucas Chávez, y Gustavo Brisoliz, como Jefe y ayudante le solicitaron que firmara la renuncia, porque al recibir una pensión por discapacidad, no podía seguir como Bombero, y podían llegar a tener represalias legales, si le llegaba a pasar algo en algún servicio.

Emocionado Julián Ponce agradeció a Bomberos, a los presentes, al expresar que “quiero y amó a Bomberos hasta morir, por eso es que quiero seguir”. Luego narró “esta es mi lucha para volver, aunque se que no me van a llamar, me siento inútil en mi casa, porque yo amo a Bomberos”.

Luego expresó que “yo no presente la renuncia, me obligaron a renunciar, la verdad que agradezco a quienes se juegan la ropa por mí. Le hacen sumarios, los suspenden, porque esto es Pehuajó”.

Luego fue Nicolas Mandrino, quien hizo uso de la palabra y agradeció a toda la gente, bomberos, “hoy estamos acá para ayudar a Julián, porque no se entiende que al recibir una pensión, no puede seguir siendo Bombero”. Luego contó que “dos personas con capacidades diferentes prestan servicio en el cuerpo activo de Daireaux, que son Martín y Santi, y van a todos los servicios. No se los discrimina”.

También Mandrino narró que “hoy todos somos Bomberos, hoy todos somos Julián, todos somos Bomberos, y debemos apoyar a Julián y a los chicos que están acá afuera”, por los Bomberos que apoyaron al joven, que señaló lo obligaron a renunciar.

Mandrino insistió: “Julián hace siete años que estuvo en los servicios, y ahora porque recibe una pensión lo obligan a renunciar, hay que decir no a la discriminación, saber de leyes”.

Fuente: 365Pehuajo